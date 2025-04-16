Еврокомиссия предлагает ускорить процесс отказа в убежище для мигрантов из «безопасных стран»

Еврокомиссия предложила ускорить внедрение миграционного пакта и создать список «безопасных стран».

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Европейская комиссия намерена ускорить реализацию отдельных положений Пакта о миграции и убежище, принятого в прошлом году. В частности речь идет об упрощении процедур отказа в международной защите и внедрении единого списка безопасных стран происхождения.

«С помощью сегодняшнего предложения мы хотим ускорить реализацию ключевых положений, предоставив государствам-членам дополнительные инструменты для оптимизации обработки заявлений о предоставлении убежища», - заявила исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Хенна Вирккунен. Пакт должен полностью вступить в силу в июне 2026 года, однако, по словам еврокомиссара по вопросам внутренних дел и миграции Магнуса Бруннера, некоторые положения могут начать работать раньше.

Среди ключевых инициатив - создание первого общеевропейского списка безопасных стран происхождения. Это позволит рассматривать заявления граждан из этих стран по ускоренной процедуре, поскольку, как отмечает Еврокомиссия, такие обращения имеют низкую вероятность на положительное решение.

В первоначальный список предлагается включить Бангладеш, Египет, Индию, Колумбию, Косово, Марокко и Тунис. В Брюсселе подчеркнули, что многие страны-члены уже имеют собственные национальные списки, а европейский список поможет унифицировать подходы в пределах всего ЕС.

Отдельно в документе указано, что страны-кандидаты на вступление в Евросоюз соответствуют критериям безопасных стран, поскольку должны придерживаться демократических стандартов, верховенства права и защиты прав человека.

Теперь предложение Еврокомиссии должны рассмотреть и согласовать Совет ЕС и Европейский парламент.

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