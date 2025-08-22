Киевский фуникулер возобновляет работу после планового ремонта

Ремонт завершен, Киевский фуникулер запускают после обновления оборудования.

Киевский фуникулер возобновит работу 22 августа в 12:00 после ежегодного планового ремонта, сообщила пресс-служба КГГА.

Во время ремонта специалисты обновили машинную, компрессорную и тиристорную залы, укоротили трос, отрегулировали натяжение контактной сети, выполнили малярные работы кузова, частично отремонтировали двери вагонов, а также восстановили и очистили пассажирские сиденья.

