Київський фунікулер відновлює роботу після планового ремонту

Ремонт завершено, Київський фунікулер запускають після оновлення обладнання.

Київський фунікулер відновить роботу 22 серпня о 12:00 після щорічного планового ремонту, повідомила пресслужба КМДА.

Під час ремонту фахівці оновили машинну, компресорну та тиристорну зали, скоротили трос, відрегулювали натяг контактної мережі, виконали малярні роботи кузова, частково відремонтували двері вагонів, а також відновили та очистили пасажирські сидіння.

