Рада поддержала в первом чтении законопроект о новых правилах для «зеленой» энергетики

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №13219 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии». Инициативу внесли Глава Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ вместе с группой народных депутатов.
Законопроект направлен на упрощение процедур, которые сейчас сдерживают инвестиции в возобновляемую энергетику, и обеспечение более прозрачных и предсказуемых условий для бизнеса.
Среди ключевых изменений:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.