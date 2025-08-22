Практика судов
Рада поддержала в первом чтении законопроект о новых правилах для «зеленой» энергетики

10:32, 22 августа 2025
Законопроект должен обеспечить более прозрачные и предсказуемые условия для бизнеса.
Источник фото: Charles MingZ / Unsplash
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №13219 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии». Инициативу внесли Глава Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ вместе с группой народных депутатов.

Законопроект направлен на упрощение процедур, которые сейчас сдерживают инвестиции в возобновляемую энергетику, и обеспечение более прозрачных и предсказуемых условий для бизнеса.

Среди ключевых изменений:

  • введение модели «чистой премии» вместо контрактов на разницу до конца 2029 года;
  • устранение неопределенности относительно квот для участников аукционов и установление равных правил;
  • гибкие квоты для разных технологий ВИЭ, включая биогаз и биомассу;
  • новый механизм финансового обеспечения проектов через Гарантированного покупателя, доступный и для малых инвесторов;
  • продление срока проведения аукционов до 2034 года;
  • допустимое отклонение мощности объектов в пределах ±10%;
  • усовершенствованные гарантии происхождения электроэнергии из ВИЭ для их признания в ЕС.

