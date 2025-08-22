Рада підтримала у першому читанні законопроект про нові правила для «зеленої» енергетики

Законопроект має забезпечити прозоріші й передбачувані умови для бізнесу.

Джерело фото: Charles MingZ / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект №13219 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії». Ініціативу внесли Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ разом із групою народних депутатів.

Законопроект має на меті спростити процедури, які нині стримують інвестиції у відновлювану енергетику, та забезпечити прозоріші й передбачувані умови для бізнесу.

Серед ключових змін:

запровадження моделі «чистої премії» замість контрактів на різницю до кінця 2029 року;

усунення невизначеності щодо квот для учасників аукціонів і встановлення рівних правил;

гнучкі квоти для різних технологій ВДЕ, включно з біогазом і біомасою;

новий механізм фінансового забезпечення проєктів через Гарантованого покупця, доступний і для малих інвесторів;

продовження строку проведення аукціонів до 2034 року;

допустиме відхилення потужності об’єктів у межах ±10%;

вдосконалені гарантії походження електроенергії з ВДЕ для їх визнання в ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.