Рада підтримала у першому читанні законопроект про нові правила для «зеленої» енергетики

10:32, 22 серпня 2025
Законопроект має забезпечити прозоріші й передбачувані умови для бізнесу.
Джерело фото: Charles MingZ / Unsplash
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект №13219 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії». Ініціативу внесли Голова Комітету з питань енергетики та ЖКГ разом із групою народних депутатів.
Законопроект має на меті спростити процедури, які нині стримують інвестиції у відновлювану енергетику, та забезпечити прозоріші й передбачувані умови для бізнесу.
Серед ключових змін:
- запровадження моделі «чистої премії» замість контрактів на різницю до кінця 2029 року;
- усунення невизначеності щодо квот для учасників аукціонів і встановлення рівних правил;
- гнучкі квоти для різних технологій ВДЕ, включно з біогазом і біомасою;
- новий механізм фінансового забезпечення проєктів через Гарантованого покупця, доступний і для малих інвесторів;
- продовження строку проведення аукціонів до 2034 року;
- допустиме відхилення потужності об’єктів у межах ±10%;
- вдосконалені гарантії походження електроенергії з ВДЕ для їх визнання в ЄС.
