Кабмін виділив 665 млн грн на пальне для прифронтових регіонів – Свириденко

20:29, 12 грудня 2025
Кошти підуть на роботу резервних джерел живлення для лікарень, шкіл, укриттів та водоканалів.
Кабмін виділив 665 млн грн на пальне для прифронтових регіонів – Свириденко
У Харкові відбулося виїзне засідання Кабінету Міністрів для оцінки першочергових потреб прифронтових громад. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

За підсумками засідання Уряд виділив додатково 665,4 млн грн на закупівлю пального для дев’яти регіонів, розташованих поблизу лінії фронту. «Цей ресурс забезпечить роботу резервних джерел живлення для об'єктів життєзабезпечення — лікарень, шкіл, укриттів, водоканалів», – зазначила Спириденко.

Як зазначила премʼєрка, у випадку пошкодження електромережі внаслідок обстрілів генератори забезпечуватимуть роботу соціальної та критичної інфраструктури. Розподіл коштів здійснюватиметься відповідно до найбільших ризиків та потреб конкретних областей.

