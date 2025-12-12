Міноборони запускає передконтрактну роботу для забезпечення армії у 2026 році

За словами міністра оборони Шмигаля, армія отримає вчасне постачання завдяки раннім закупівлям.

Міністерство оборони України вперше розпочало закупівельні процеси на 2026 рік ще у 2025-му, повідомив міністр Денис Шмигаль. Це дозволяє заздалегідь планувати постачання та забезпечити безперебійне забезпечення українського війська.

За словами Шмигаля, Міноборони вже отримало від Генерального штабу орієнтовну потребу на наступний рік і розпочало передконтрактну роботу. Після її завершення будуть укладені відповідні контракти.

Паралельно діють чинні трирічні угоди, а також контракти з попередніми постачаннями озброєння та техніки, що охоплюють 2026 рік.

«Для воїнів це означає своєчасне забезпечення. Для виробників — можливість планування. Створюємо надійний фундамент оборони України у 2026 році», – зазначив Шмигаль.

