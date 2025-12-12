  1. В Україні

Міноборони запускає передконтрактну роботу для забезпечення армії у 2026 році

20:12, 12 грудня 2025
За словами міністра оборони Шмигаля, армія отримає вчасне постачання завдяки раннім закупівлям.
Міноборони запускає передконтрактну роботу для забезпечення армії у 2026 році
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони України вперше розпочало закупівельні процеси на 2026 рік ще у 2025-му, повідомив міністр Денис Шмигаль. Це дозволяє заздалегідь планувати постачання та забезпечити безперебійне забезпечення українського війська.

За словами Шмигаля, Міноборони вже отримало від Генерального штабу орієнтовну потребу на наступний рік і розпочало передконтрактну роботу. Після її завершення будуть укладені відповідні контракти.

Паралельно діють чинні трирічні угоди, а також контракти з попередніми постачаннями озброєння та техніки, що охоплюють 2026 рік.

«Для воїнів це означає своєчасне забезпечення. Для виробників — можливість планування. Створюємо надійний фундамент оборони України у 2026 році», – зазначив Шмигаль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові армія Денис Шмигаль Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Велика Палата ВС поставила крапку у справі судді Отрош щодо повторного оцінювання та звільнення

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Ексголова ДСА Олексій Сальніков: про фальсифікації НАБУ, провокатора Гончара та втручання в авторозподіл ВАКС

У великому інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Олексій Сальніков озвучив причини, які, на його думку, призвели до кримінального переслідування, та пояснює, чому вважає вирок політично мотивованим.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]