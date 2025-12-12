Чи має ліквідатор ЧАЕС та ветеран війни пільги з податку на нежитлову нерухомість – позиція Верховного Суду
Набуття статусу особи з інвалідністю внаслідок війни або ліквідатора аварії на ЧАЕС після 1 січня 2011 року не звільняє фізичну особу від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо нежитлових об’єктів. Пільги з цього податку для фізичних осіб щодо нежитлової нерухомості мають право встановлювати лише органи місцевого самоврядування (міські, сільські, селищні ради). Пільга не діє в разі відсутності відповідного рішення місцевої ради, попри наявність посвідчень інваліда війни чи ліквідатора ЧАЕС. Такого висновку дійшов Ве6рховний Суд у справі № 580/12926/24.
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду залишив без задоволення касаційну скаргу позивача та залишив без змін рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 4 квітня 2025 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 30 липня 2025 року.
Обставини справи
Позивач, який є особою з інвалідністю внаслідок війни II групи та ліквідатором Чорнобильської катастрофи першої категорії, звернувся до суду з позовом до Головного управління ДПС у Черкаській області. Він просив визнати протиправними дії податкового органу щодо включення його до платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та скасувати податкове повідомлення-рішення №0883388-2407-2301 від 19 листопада 2024 року, яким нараховано 559,45 грн податку за 2023 рік за нежитлове приміщення площею 16,7 м² (використовується для зберігання продуктів, дров та огороднього інвентарю). Позивач вважав, що має право на пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (п. 23 ч. 1 ст. 13) та Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (п. 18 ч. 1 ст. 20).
Рішення судів першої та апеляційної інстанцій
Черкаський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Шостий апеляційний адміністративний суд залишив рішення без змін, посилаючись на те, що пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надаються виключно за нормами Податкового кодексу України, а рішенням Черкаської міської ради від 27 червня 2019 року №24692 такі пільги для цієї категорії осіб не встановлено.
Позиція Верховного Суду
- Пільги зі сплати податків, зборів і мита всіх видів та земельного податку надаються відповідно до податкового та митного законодавства (п. 23 ч. 1 ст. 13 Закону «Про статус ветеранів війни…» та п. 18 ч. 1 ст. 20 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у редакції після 1 січня 2011 року).
- Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
- Пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості встановлюються рішеннями сільських, селищних, міських рад (п. 266.4.2 ст. 266 ПК України).
- Рішенням Черкаської міської ради не встановлено пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для категорії осіб позивача.
- Доводи позивача про порушення презумпції правомірності рішень платника податків та неврахування висновків Верховного Суду у подібних справах не спростовують висновків судів попередніх інстанцій.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
