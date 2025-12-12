Чи має ліквідатор ЧАЕС та ветеран війни пільги з податку на нежитлову нерухомість – позиція Верховного Суду

Суд залишив у силі рішення судів: особа з інвалідністю внаслідок війни та ліквідатор ЧАЕС не звільнений від податку на нежитлову нерухомість.

Набуття статусу особи з інвалідністю внаслідок війни або ліквідатора аварії на ЧАЕС після 1 січня 2011 року не звільняє фізичну особу від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо нежитлових об’єктів. Пільги з цього податку для фізичних осіб щодо нежитлової нерухомості мають право встановлювати лише органи місцевого самоврядування (міські, сільські, селищні ради). Пільга не діє в разі відсутності відповідного рішення місцевої ради, попри наявність посвідчень інваліда війни чи ліквідатора ЧАЕС. Такого висновку дійшов Ве6рховний Суд у справі № 580/12926/24.

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду залишив без задоволення касаційну скаргу позивача та залишив без змін рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 4 квітня 2025 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 30 липня 2025 року.

Обставини справи

Позивач, який є особою з інвалідністю внаслідок війни II групи та ліквідатором Чорнобильської катастрофи першої категорії, звернувся до суду з позовом до Головного управління ДПС у Черкаській області. Він просив визнати протиправними дії податкового органу щодо включення його до платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та скасувати податкове повідомлення-рішення №0883388-2407-2301 від 19 листопада 2024 року, яким нараховано 559,45 грн податку за 2023 рік за нежитлове приміщення площею 16,7 м² (використовується для зберігання продуктів, дров та огороднього інвентарю). Позивач вважав, що має право на пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (п. 23 ч. 1 ст. 13) та Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (п. 18 ч. 1 ст. 20).

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Черкаський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Шостий апеляційний адміністративний суд залишив рішення без змін, посилаючись на те, що пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надаються виключно за нормами Податкового кодексу України, а рішенням Черкаської міської ради від 27 червня 2019 року №24692 такі пільги для цієї категорії осіб не встановлено.

Позиція Верховного Суду

Пільги зі сплати податків, зборів і мита всіх видів та земельного податку надаються відповідно до податкового та митного законодавства (п. 23 ч. 1 ст. 13 Закону «Про статус ветеранів війни…» та п. 18 ч. 1 ст. 20 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у редакції після 1 січня 2011 року).

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості встановлюються рішеннями сільських, селищних, міських рад (п. 266.4.2 ст. 266 ПК України).

Рішенням Черкаської міської ради не встановлено пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для категорії осіб позивача.

Доводи позивача про порушення презумпції правомірності рішень платника податків та неврахування висновків Верховного Суду у подібних справах не спростовують висновків судів попередніх інстанцій.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

