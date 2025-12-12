  1. Судова практика
  2. / В Україні

Чи має ліквідатор ЧАЕС та ветеран війни пільги з податку на нежитлову нерухомість – позиція Верховного Суду

19:54, 12 грудня 2025
Суд залишив у силі рішення судів: особа з інвалідністю внаслідок війни та ліквідатор ЧАЕС не звільнений від податку на нежитлову нерухомість.
Чи має ліквідатор ЧАЕС та ветеран війни пільги з податку на нежитлову нерухомість – позиція Верховного Суду
Фото: Mind.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Набуття статусу особи з інвалідністю внаслідок війни або ліквідатора аварії на ЧАЕС після 1 січня 2011 року не звільняє фізичну особу від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо нежитлових об’єктів. Пільги з цього податку для фізичних осіб щодо нежитлової нерухомості мають право встановлювати лише органи місцевого самоврядування (міські, сільські, селищні ради). Пільга не діє в разі відсутності відповідного рішення місцевої ради, попри наявність посвідчень інваліда війни чи ліквідатора ЧАЕС. Такого висновку дійшов Ве6рховний Суд у справі № 580/12926/24.

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду залишив без задоволення касаційну скаргу позивача та залишив без змін рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 4 квітня 2025 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 30 липня 2025 року.

Обставини справи

Позивач, який є особою з інвалідністю внаслідок війни II групи та ліквідатором Чорнобильської катастрофи першої категорії, звернувся до суду з позовом до Головного управління ДПС у Черкаській області. Він просив визнати протиправними дії податкового органу щодо включення його до платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та скасувати податкове повідомлення-рішення №0883388-2407-2301 від 19 листопада 2024 року, яким нараховано 559,45 грн податку за 2023 рік за нежитлове приміщення площею 16,7 м² (використовується для зберігання продуктів, дров та огороднього інвентарю). Позивач вважав, що має право на пільги відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (п. 23 ч. 1 ст. 13) та Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (п. 18 ч. 1 ст. 20).

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій

Черкаський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Шостий апеляційний адміністративний суд залишив рішення без змін, посилаючись на те, що пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надаються виключно за нормами Податкового кодексу України, а рішенням Черкаської міської ради від 27 червня 2019 року №24692 такі пільги для цієї категорії осіб не встановлено.

Позиція Верховного Суду

  • Пільги зі сплати податків, зборів і мита всіх видів та земельного податку надаються відповідно до податкового та митного законодавства (п. 23 ч. 1 ст. 13 Закону «Про статус ветеранів війни…» та п. 18 ч. 1 ст. 20 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» у редакції після 1 січня 2011 року).
  • Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.
  • Пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості встановлюються рішеннями сільських, селищних, міських рад (п. 266.4.2 ст. 266 ПК України).
  • Рішенням Черкаської міської ради не встановлено пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для категорії осіб позивача.
  • Доводи позивача про порушення презумпції правомірності рішень платника податків та неврахування висновків Верховного Суду у подібних справах не спростовують висновків судів попередніх інстанцій.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд війна АЕС інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Велика Палата ВС поставила крапку у справі судді Отрош щодо повторного оцінювання та звільнення

Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення: повторне кваліфікаційне оцінювання судді після того, як ВРП вже прийняла підсумкове рішення та внесла подання Президенту, є неправомірним.

Верховний Суд поставив крапку у спорі між пенсіонером і ПФУ: стаж із РФ зарахували, касацію відхилили

КАС ВС остаточно закрив шлях для касаційного перегляду пенсійної справи, підтвердивши правомірність рішень судів нижчих інстанцій.

Ексголова ДСА Олексій Сальніков: про фальсифікації НАБУ, провокатора Гончара та втручання в авторозподіл ВАКС

У великому інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» Олексій Сальніков озвучив причини, які, на його думку, призвели до кримінального переслідування, та пояснює, чому вважає вирок політично мотивованим.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]