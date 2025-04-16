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Єврокомісія пропонує пришвидшити процес відмови у притулку для мігрантів із «безпечних країн»

19:46, 16 квітня 2025
Єврокомісія запропонувала пришвидшити впровадження міграційного пакту та створити список «безпечних країн».
Єврокомісія пропонує пришвидшити процес відмови у притулку для мігрантів із «безпечних країн»
Фото: getty images
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Європейська комісія має намір прискорити реалізацію окремих положень Пакту про міграцію та притулок, ухваленого минулого року. Зокрема йдеться про спрощення процедур відмови в міжнародному захисті та впровадження єдиного списку безпечних країн походження.

«За допомогою сьогоднішньої пропозиції ми хочемо прискорити реалізацію ключових положень, надавши державам-членам додаткові інструменти для оптимізації опрацювання заяв про надання притулку», — заявила виконавча заступниця голови Єврокомісії Хенна Вірккунен. Пакт має повністю набути чинності в червні 2026 року, однак, за словами єврокомісара з питань внутрішніх справ і міграції Магнуса Бруннера, деякі положення можуть почати працювати раніше.

Серед ключових ініціатив — створення першого загальноєвропейського списку безпечних країн походження. Це дозволить розглядати заяви громадян із цих країн за пришвидшеною процедурою, оскільки, як зазначає Єврокомісія, такі звернення мають низьку ймовірність на позитивне рішення.

До початкового списку пропонують включити Бангладеш, Єгипет, Індію, Колумбію, Косово, Марокко та Туніс. У Брюсселі підкреслили, що багато країн-членів уже мають власні національні списки, а європейський список допоможе уніфікувати підходи в межах усього ЄС.

Окремо в документі зазначено, що країни-кандидати на вступ до Євросоюзу відповідають критеріям безпечних країн, оскільки мають дотримуватися демократичних стандартів, верховенства права та захисту прав людини.

Тепер пропозицію Єврокомісії мають розглянути і погодити Рада ЄС та Європейський парламент.

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Єврокомісія

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