Кабмін врегулював бронювання чиновників, правоохоронців, працівників судів і підприємств, які стоять на військовому обліку в СБУ та розвідці, окремим порядком

Уряд вирішив врегулювати в окремому порядку бронювання працівників державних органів, НАБУ, ДБР, поліції, судових органів та установ, підприємств та організацій, які перебувають на військовому обліку в СБУ чи розвідувальних органах.

Фото: militarnyi

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Кабмін вирішив винести в окремий порядок питання бронювання працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, поліції, НАБУ, ДБР, прокуратури, судів, ВРП, ВККС тощо, підприємств та установ, які перебувають на військовому обліку в СБУ чи розвідувальних органах.

Відповідні зміни оформлені постановою від 15 квітня №436 до постанови уряду №76 щодо бронювання.

Судячи з нової постанови Кабміну, відтепер існуватиме два порядки: Порядок бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час та Порядок бронювання військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в Службі безпеки, розвідувальних органах України, на період мобілізації та на воєнний час.

В обидвох йдеться про військовозобов’язаних, які працюють або проходять службу в органах державної влади, поліції, НАБУ, ДБР, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, на критично важливих підприємствах тощо.

Однак новий порядок, затверджений постановою №436, окремо визначає механізм бронювання військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ, розвідувальних органах України, та які працюють або проходять службу:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, Національній поліції, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України (далі — державні органи);

на підприємствах, в установах та організаціях, які в установленому порядку визначено критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період (далі — критично важливі підприємства);

на підприємствах, в установах та організаціях, які в установленому порядку визначено критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (далі — критично важливі установи);

у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна відповідно до укладених міжнародних договорів України (далі — спеціалізовані установи);

в операторах протимінної діяльності, які проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства (далі — оператори протимінної діяльності).

Бронювання цих військовозобов’язаних здійснюється згідно з рішенням Мінекономіки за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання. Заброньованим надається відстрочка від призову. Ці військовозобов’язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

У рішенні Мінекономіки зазначається строк дії відстрочки, який не може перевищувати:

строку проведення мобілізації — для тих, які працюють або проходять службу в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, Національній поліції, НАБУ, ДБР тощо;

строку дії контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, — для військовозобов’язаних критично важливих підприємств;

12 місяців — для військовозобов’язаних критично важливих установ і операторів протимінної діяльності;

строку договору (контракту) або строку, на який їх обрано (призначено), — для військовозобов’язаних спеціалізованих установ.

Керівники державних органів, підприємств, установ та організацій відповідають за включення військовозобов’язаних працівників до списків.

Державні органи, критично важливі підприємства, критично важливі установи, спеціалізовані установи, оператори протимінної діяльності подають на погодження СБУ, розвідувальним органам України списки військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ, розвідувальних органах України, у паперовій або електронній формі (у разі технічної можливості) за формою з відповідним обґрунтуванням.

Кількість військовозобов’язаних критично важливих підприємств, установ, спеціалізованих установ та операторів протимінної діяльності, які можуть бути заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, визначаються СБУ, розвідувальними органами України, в яких такі військовозобов’язані перебувають на військовому обліку.

З метою погодження списки, подані в паперовій або в електронній формі, розглядаються щодо наявності обґрунтувань СБУ, розвідувальним органом України у строк не більш як 5 робочих днів з дня їх отримання.

СБУ, розвідувальний орган України подає погоджені списки до Мінекономіки.

За результатами перевірки списків щодо повноти їх заповнення, наявності обґрунтувань Мінекономіки приймає у строк не більш як 5 робочих днів з дня отримання зазначених списків рішення про бронювання.

З метою оформлення військовозобов’язаним відстрочки Мінекономіки надсилає рішення про бронювання військовозобов’язаних СБУ, розвідувальному органу України.

СБУ, розвідувальний орган України у триденний строк надсилає державним органам, критично важливим підприємствам, критично важливим установам, спеціалізованим установам, операторам протимінної діяльності витяг із рішення Мінекономіки про бронювання на кожного заброньованого військовозобов’язаного, а також доводить отримані рішення Мінекономіки до відповідного підрозділу Центрального управління та/або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу розвідувального органу України.

Державні органи, критично важливі підприємства, критично важливі установи, спеціалізовані установи, оператори протимінної діяльності видають військовозобов’язаному витяг із зазначеного рішення Мінекономіки під розпис у відомості видачі бланків спеціального військового обліку, складеній за формою згідно з додатком

Витяг, засвідчений підписом особи, уповноваженої керівником СБУ, розвідувального органу України, та скріплений печаткою СБУ, розвідувального органу України, є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки.

Відповідний підрозділ Центрального управління та/або регіональний орган СБУ, відповідний підрозділ розвідувального органу України на підставі рішення Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаних зараховує у строк не більш як п’ять робочих днів з дня його отримання такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.

Надана відстрочка підлягає анулюванню у разі:

1) закінчення строку її дії;

2) позбавлення підприємства, установи, організації статусу критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення такого підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

3) завершення критично важливим підприємством виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

4) ліквідації державного органу, критично важливого підприємства, критично важливої установи, спеціалізованої установи, оператора протимінної діяльності;

5) звільнення військовозобов’язаного з державного органу, критично важливого підприємства, критично важливої установи, спеціалізованої установи, оператора протимінної діяльності (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного державного органу, критично важливого підприємства, критично важливої установи, спеціалізованої установи, оператора протимінної діяльності);

6) тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з критично важливим підприємством, критично важливою установою, спеціалізованою установою, оператором протимінної діяльності;

7) обґрунтованого подання керівника державного органу, критично важливого підприємства, критично важливої установи, спеціалізованої установи, оператора протимінної діяльності;

8) надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

9) припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення — для працівників спеціалізованих установ;

10) невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) за сертифікованим (сертифікованими) процесом (процесами) на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності.

У випадках, зазначених у підпунктах 2—10 цього пункту, анулювання відстрочки здійснюється за рішенням Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання державних органів, критично важливих підприємств, критично важливих установ, спеціалізованих установ, операторів протимінної діяльності.

Відповідно до зазначеного рішення державні органи, критично важливі підприємства, критично важливі установи, спеціалізовані установи, оператори протимінної діяльності у п’ятиденний строк з дня його прийняття вилучають у військовозобов’язаного витяг, та надсилають його СБУ, розвідувальному органу України з відміткою у відомості видачі бланків спеціального військового обліку.

Надана військовозобов’язаному рішенням Мінекономіки відстрочка, строк дії якої не закінчився, вважається анульованою з дня прийняття Мінекономіки іншого рішення про бронювання такого військовозобов’язаного.

Також змінами у «загальному» порядку буде передбачено, що у загальній кількості військовозобов’язаних не враховуються військовозобов’язані, які перебувають на військовому обліку в СБУ, розвідувальних органах України.

Автор: Наталя Мамченко

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