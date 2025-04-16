Марко Рубіо та Стів Віткофф їдуть до Парижа для переговорів щодо припинення війни в Україні

Держсекретар США та посланець Трампа вирушають до Франції з мирною місією.

Фото: Associated Press

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Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф відвідають Париж з 16 по 18 квітня, повідомляє пресслужба Держдепартаменту.

За інформацією відомства, метою візиту є проведення переговорів з європейськими колегами «для переговорів з європейськими колегами, щоб просувати мету президента Трампа припинити російсько-українську війну та зупинити кровопролиття».

Також під час візиту планується обговорення шляхів просування спільних інтересів у регіоні.

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