У Spotify стався збій – понад 50 тисяч скарг від користувачів

Spotify зіштовхнувся з технічними проблемами, тисячі користувачів не можуть отримати доступ до сервісу.

Фото: Infobae

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Музичний стримінговий сервіс Spotify зазнає технічних проблем, через що тисячі користувачів у Європі та США не можуть користуватися платформою. Про це повідомляє The Verge.

За даними сайту Downdetector, що відстежує збої в онлайн-сервісах, зафіксовано майже 50 тисяч скарг від користувачів Spotify. Проблеми торкнулися веб-плеєра, десктопної версії та додатка для iOS. Користувачі зазначають, що на десктопній версії Spotify з’являється чорний екран, який не завантажується повністю, а інші скаржаться на неможливість відтворювати пісні, хоча вони можуть їх вибирати.

Згідно з картою перебоїв від ThousandEyes, проблеми стосуються користувачів по всьому світу.

Представники компанії Spotify заявили, що вони усвідомлюють про виниклі проблеми та активно працюють над їх усуненням. Водночас у Spotify запевнили, що повідомлення про злом системи безпеки не відповідають дійсності.

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