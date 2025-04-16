В Spotify произошел сбой – более 50 тысяч жалоб от пользователей

Spotify столкнулся с техническими проблемами, тысячи пользователей не могут получить доступ к сервису.

Фото: Infobae

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Музыкальный стриминговый сервис Spotify испытывает технические проблемы, из-за чего тысячи пользователей в Европе и США не могут пользоваться платформой. Об этом сообщает The Verge.

По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои в онлайн-сервисах, зафиксировано почти 50 тысяч жалоб от пользователей Spotify. Проблемы коснулись веб-плеера, десктопной версии и приложения для iOS. Пользователи отмечают, что на десктопной версии Spotify появляется черный экран, который не загружается полностью, а другие жалуются на невозможность воспроизводить песни, хотя они могут их выбирать.

Согласно карте перебоев от ThousandEyes, проблемы касаются пользователей по всему миру.

Представители компании Spotify заявили, что они осознают возникшие проблемы и активно работают над их устранением. В то же время в Spotify заверили, что сообщения о взломе системы безопасности не соответствуют действительности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.