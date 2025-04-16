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Минразвития разработало новые правила для перевозки домашних животных в автобусах и такси

19:00, 16 апреля 2025
Минразвития предлагает обязательные условия для перевозки собак и кошек в коммерческом транспорте.
Минразвития разработало новые правила для перевозки домашних животных в автобусах и такси
Фото: diapazon.kz
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Министерство развития общин и территорий разработало проект постановления, предусматривающий изменения в правила перевозки домашних животных в коммерческом автомобильном транспорте, в частности автобусах и такси. Эти изменения имеют целью урегулировать вопрос перевозки животных и обеспечить надлежащие условия для их транспортировки.

Согласно проекту постановления, к домашним животным будут относиться собаки, кошки, хорьки, мелкие декоративные птицы, грызуны и кролики, которые содержатся для личных некоммерческих целей. В то же время, хозяева животных будут обязаны иметь при себе ветеринарный документ, подтверждающий состояние здоровья их любимцев.

Перевозка мелких животных, малых собак и кошек весом до 10 кг будет разрешена в специальных контейнерах, которые можно носить на руках или размещать под сиденьями. В случае необходимости, животное может занять соседнее место, если оно выкуплено по стоимости проезда взрослого пассажира.

Для средних и крупных собак, весом от 10 до 45 кг, предусмотрена перевозка при наличии намордника и поводка, а также с обязательным выкупом мест рядом с сопровождающим пассажиром. Указано, что собаки не должны находиться на местах для сидения.

Проект также определяет максимальное количество животных, которое можно перевозить одновременно: не более одного (двух при сопровождении одного человека). Животные весом более 45 кг должны перевозиться только на специально оборудованных транспортных средствах.

Особое внимание уделено перевозке собак-поводырей, сопровождающих лиц с инвалидностью. Они должны быть на коротком поводке и иметь намордник, а также находиться рядом с пассажиром, которого сопровождают.

Важной частью документа является требование к пассажирам обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм и не оставлять животное без присмотра во время поездки.

Также, проектом предусматривается, что автомобильные перевозчики будут иметь право определять транспортные средства, которые будут использоваться для перевозки животных, с учетом конструктивных особенностей транспорта.

Минразвития отмечает, что на сегодня вопрос перевозки животных недостаточно урегулирован на уровне общегосударственных стандартов, что часто приводит к нарушениям закона «О защите животных от жестокого обращения». Отсутствие четких требований часто приводит к перевозке животных в ненадлежащих условиях, что создает проблемы для владельцев во время поездок, в частности в другие страны или в пределах Украины.

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животные Министерство развития общин и территорий

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