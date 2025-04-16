Мінрозвитку розробило нові правила для перевезення домашніх тварин в автобусах та таксі

Мінрозвитку пропонує обов’язкові умови для перевезення собак і котів у комерційному транспорті.

Фото: diapazon.kz

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Міністерство розвитку громад та територій розробило проект постанови, що передбачає зміни до правил перевезення домашніх тварин у комерційному автомобільному транспорті, зокрема автобусах та таксі. Ці зміни мають на меті врегулювати питання перевезення тварин та забезпечити належні умови для їх транспортування.

Згідно з проектом постанови, до домашніх тварин будуть відноситися собаки, коти, тхори, дрібні декоративні птахи, гризуни та кролики, які утримуються для особистих некомерційних цілей. Водночас, господарі тварин будуть зобов'язані мати при собі ветеринарний документ, який підтверджує стан здоров'я їхніх улюбленців.

Перевезення дрібних тварин, малих собак та котів вагою до 10 кг дозволятиметься у спеціальних контейнерах, які можна носити на руках або розміщувати під сидіннями. У разі потреби, тварина може зайняти сусіднє місце, якщо воно викуплене за вартістю проїзду дорослого пасажира.

Для середніх та великих собак, вагою від 10 до 45 кг, передбачено перевезення за наявності намордника та повідка, а також з обов'язковим викупом місць поруч із супроводжуючим пасажиром. Зазначено, що собаки не повинні перебувати на місцях для сидіння.

Проект також визначає максимальну кількість тварин, яку можна перевозити одночасно: не більше однієї (двох за супроводу однієї особи). Тварини вагою понад 45 кг повинні перевозитися тільки на спеціально обладнаних транспортних засобах.

Особливу увагу приділено перевезенню собак-поводирів, що супроводжують осіб з інвалідністю. Вони повинні бути на короткому повідку та мати намордник, а також перебувати поруч із пасажиром, якого супроводжують.

Важливою частиною документа є вимога до пасажирів забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм та не залишати тварину без нагляду під час поїздки.

Також, проектом передбачається, що автомобільні перевізники матимуть право визначати транспортні засоби, які будуть використовуватися для перевезення тварин, з урахуванням конструктивних особливостей транспорту.

Мінрозвитку зазначає, що на сьогодні питання перевезення тварин є недостатньо врегульованим на рівні загальнодержавних стандартів, що часто призводить до порушень закону «Про захист тварин від жорстокого поводження». Відсутність чітких вимог часто призводить до перевезення тварин у неналежних умовах, що створює проблеми для власників під час поїздок, зокрема до інших країн чи в межах України.

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