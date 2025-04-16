З травня в Україні на АЗС обов'язково додаватимуть біоетанол до пального

З 1 травня 2025 року бензин на АЗС в Україні міститиме біоетанол задля виконання зобов'язань України перед ЄС.

Фото: espreso.tv

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З 1 травня 2025 року всі автозаправні станції в Україні зобов’язані додавати біоетанол — спирт, вироблений із рослинних матеріалів, до бензину. Це рішення має на меті покращення екологічної ситуації, підвищення енергетичної безпеки та виконання зобов'язань України перед Європейським Союзом. Про це повідомляє AgroWeek.

Біоетанол, який в Україні переважно виробляють із кукурудзи чи цукрового буряку, є обезводненим етиловим спиртом. Згідно з новими вимогами, бензин на АЗС повинен містити не менше 5% біоетанолу. Це частина зусиль щодо зменшення залежності від імпортної нафти та виконання європейських норм.

Проте є й негативні аспекти. Однією з основних проблем є гігроскопічність біоетанолу, тобто його здатність поглинати воду. Це може призвести до розшарування бензинової суміші, що вплине на експлуатаційні властивості автомобілів, особливо якщо резервуари не будуть належно очищені. Експерти попереджають про можливі технічні проблеми протягом перших місяців після введення нових стандартів.

Що стосується цін, то додавання біоетанолу може призвести до незначного подорожчання пального на 50–80 копійок за літр. Однак завдяки зниженню світових цін на нафту, ці коливання можуть бути мінімальними, і навіть можливе зниження вартості пального на АЗС у травні.

Відповідно, перехід на бензин з біоетанолом стане важливим етапом для України в аспектах енергозбереження та екології, хоча й потребує вирішення питань щодо якості пального та технічної готовності інфраструктури.

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