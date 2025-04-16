ЗСУ та ДССТ обробили понад 200 000 електронних рапортів через платформу Армія+

Частини Збройних сил України (ЗСУ) та Державної служби спеціального транспорту (ДССТ) обробили більше 200 000 електронних рапортів через систему Армія+. Підрозділи Десантно-штурмових військ (ДШВ), Військово-морських сил (ВМС) та Сухопутних військ стали лідерами в роботі з цією платформою. Про це повідомили в Міноборони.
Зокрема, 40-та бригада морпіхів є лідером серед частин ВМС і входить до трійки лідерів у ЗСУ за активним використанням Армія+ у повсякденній службі. На сьогодні військовослужбовці цієї бригади опрацювали понад 3 600 рапортів.
Армія+ також сприяє вирішенню інших питань, таких як:
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