ЗСУ та ДССТ обробили понад 200 000 електронних рапортів через платформу Армія+

Лідери за рапортами серед десантників та морпіхів.

Фото: MIL.IN.UA

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Частини Збройних сил України (ЗСУ) та Державної служби спеціального транспорту (ДССТ) обробили більше 200 000 електронних рапортів через систему Армія+. Підрозділи Десантно-штурмових військ (ДШВ), Військово-морських сил (ВМС) та Сухопутних військ стали лідерами в роботі з цією платформою. Про це повідомили в Міноборони.

Зокрема, 40-та бригада морпіхів є лідером серед частин ВМС і входить до трійки лідерів у ЗСУ за активним використанням Армія+ у повсякденній службі. На сьогодні військовослужбовці цієї бригади опрацювали понад 3 600 рапортів.

Армія+ також сприяє вирішенню інших питань, таких як:

Навчання. Військовослужбовці проходять курс «Побут у польових умовах», який веде Олена Риж, бойова медикиня та штурмовичка.

Освіта. Платформа надає інфодовідки про права військовослужбовців, гарантовані державою.

Переваги. Морпіхи мають доступ до залізничних квитків та пропозицій від АЗК.

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