Обмеження пов’язане з поточним ремонтом вулиці.

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Із 17 квітня у Києві частково обмежили рух транспорту вулицею Зодчих — на ділянці від проспекту Леся Курбаса до вулиці Тулузи. Про це повідомила Комунальна корпорація «Київавтодор».

Обмеження діятиме до 1 травня та пов’язане з поточним ремонтом вулиці.

Роботи проводитимуть поетапно з частковим обмеженням руху транспорту в обидва напрямки.

Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

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