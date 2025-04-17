Практика судов
  1. В Украине

В Киеве частично ограничили движение транспорта по улице Зодчих

07:00, 17 апреля 2025
Ограничение связано с текущим ремонтом улицы.
В Киеве частично ограничили движение транспорта по улице Зодчих
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 17 апреля в Киеве частично ограничили движение транспорта по улице Зодчих — на участке от проспекта Леся Курбаса до улицы Тулузы. Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Ограничение будет действовать до 1 мая и связано с текущим ремонтом улицы.

Работы будут проводиться поэтапно с частичным ограничением движения транспорта в обоих направлениях.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство утвердило новый порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих, пропавших без вести или захваченных в плен

Определены случаи, когда в выплате может быть отказано, в частности, из-за самовольного оставления части или дезертирства.

Кабмин изменил порядок передачи военнослужащими личных распоряжений на случай гибели о выплате единовременной денежной помощи

Военнослужащий имеет право составить личное распоряжение на случай гибели, определив размер доли выплаты денежного обеспечения лицам в процентах.

Парламент принял изменения относительно выплаты единовременной денежной помощи членам семей погибших Защитников и Защитниц, которые могут вызвать путаницу на практике

Законодательные изменения относительно назначения единовременной денежной помощи содержат неопределенность в вопросе, кто из членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины имеет право на выплаты.

Юлия Свириденко заявила о значительном прогрессе в переговорах с США по соглашению о полезных ископаемых: «Соглашение подлежит ратификации в Верховной Раде»

«Мы договорились с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях — в ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения», — сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

Арендаторы коммунального имущества, осуществившие неотделимые улучшения, смогут выкупить его только через аукционы – принят закон

Вместо безальтернативного выкупа имущества арендатором через «неотделимые улучшения» принятый закон устанавливает аукционы по продаже такого имущества, где арендатор может либо воспользоваться приоритетным правом выкупа по наивысшей цене, сформированной на открытом аукционе, либо получить компенсацию за проведенные неотделимые улучшения от нового владельца имущества.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду