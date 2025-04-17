Ограничение связано с текущим ремонтом улицы.

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С 17 апреля в Киеве частично ограничили движение транспорта по улице Зодчих — на участке от проспекта Леся Курбаса до улицы Тулузы. Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Ограничение будет действовать до 1 мая и связано с текущим ремонтом улицы.

Работы будут проводиться поэтапно с частичным ограничением движения транспорта в обоих направлениях.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

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