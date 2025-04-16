ВАКС решил перейти к рассмотрению по существу по делу экс-вице-премьера Андрея Клюева

Суд рассмотрит дело Клюева, обвиняемого в присвоении 200 миллионов из госбюджета.

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16 апреля Высший антикоррупционный суд завершил подготовительное производство и начал судебное разбирательство по делу экс-вице-премьера Андрея Клюева. Его обвиняют в присвоении почти 200 миллионов гривен из государственного бюджета вместе с экс-главой Госинвестиций Александром Тараном. Обоим обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно информации Transparency International Ukraine, местонахождение Клюева пока неизвестно. По данным следствия, он скрывается за границей, вероятно в России, как и бывший президент Виктор Янукович. Государственная архитектурно-строительная служба Украины получила письмо из Азербайджана, в котором отмечалось, что Клюев находится в этой стране, однако проверка этой информации не подтвердила эту версию.

Первое подготовительное заседание по делу состоялось в октябре 2023 года. Изначально планировалось завершить подготовительное производство еще 8 апреля, однако защита пыталась затянуть процесс и оттянуть момент назначения судебного разбирательства.

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