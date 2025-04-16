ВАКС вирішив перейти до розгляду по суті у справі ексвіцепрем'єра Андрія Клюєва

Суд розгляне справу Клюєва, обвинуваченого у привласненні 200 мільйонів з держбюджету.

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16 квітня Вищий антикорупційний суд завершив підготовче провадження та розпочав судовий розгляд у справі ексвіцепрем'єра Андрія Клюєва. Його обвинувачують у привласненні майже 200 мільйонів гривень з державного бюджету разом з ексголовою Держінвестицій Олександром Тараном. Обом обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Згідно з інформацією Transparency International Ukraine, місцезнаходження Клюєва наразі невідоме. За даними слідства, він переховується за кордоном, ймовірно в Росії, як і колишній президент Віктор Янукович. Державна архітектурно-будівельна служба України отримала лист з Азербайджану, у якому зазначалося, що Клюєв перебуває в цій країні, проте перевірка цієї інформації не підтвердила цієї версії.

Перше підготовче засідання у справі відбулося у жовтні 2023 року. Спочатку планувалося завершити підготовче провадження ще 8 квітня, однак захист намагався затягнути процес і відтягнути момент призначення судового розгляду.

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