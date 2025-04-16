ВСУ и ГССТ обработали более 200 000 электронных рапортов через платформу Армия+

Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Государственной службы специального транспорта (ГССТ) обработали более 200 000 электронных рапортов через систему Армия+. Подразделения Десантно-штурмовых войск (ДШВ), Военно-морских сил (ВМС) и Сухопутных войск стали лидерами в работе с этой платформой. Об этом сообщили в Минобороны.
В частности, 40-я бригада морпехов является лидером среди частей ВМС и входит в тройку лидеров в ВСУ по активному использованию Армия+ в повседневной службе. На сегодня военнослужащие этой бригады обработали более 3 600 рапортов.
Армия+ также способствует решению других вопросов, таких как:
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