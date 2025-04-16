ВСУ и ГССТ обработали более 200 000 электронных рапортов через платформу Армия+

Лидеры по рапортам среди десантников и морпехов.

Фото: MIL.IN.UA

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Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Государственной службы специального транспорта (ГССТ) обработали более 200 000 электронных рапортов через систему Армия+. Подразделения Десантно-штурмовых войск (ДШВ), Военно-морских сил (ВМС) и Сухопутных войск стали лидерами в работе с этой платформой. Об этом сообщили в Минобороны.

В частности, 40-я бригада морпехов является лидером среди частей ВМС и входит в тройку лидеров в ВСУ по активному использованию Армия+ в повседневной службе. На сегодня военнослужащие этой бригады обработали более 3 600 рапортов.

Армия+ также способствует решению других вопросов, таких как:

Обучение. Военнослужащие проходят курс «Быт в полевых условиях», который ведет Елена Рыж, боевой медик и штурмовичка.

Образование. Платформа предоставляет инфосправки о правах военнослужащих, гарантированных государством.

Преимущества. Морпехи имеют доступ к железнодорожным билетам и предложениям от АЗК.

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