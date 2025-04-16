С мая в Украине на АЗС обязательно будут добавлять биоэтанол к топливу

С 1 мая 2025 года бензин на АЗС в Украине будет содержать биоэтанол для выполнения обязательств Украины перед ЕС.

Фото: espreso.tv

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С 1 мая 2025 года все автозаправочные станции в Украине обязаны добавлять биоэтанол - спирт, произведенный из растительных материалов, к бензину. Это решение имеет целью улучшение экологической ситуации, повышение энергетической безопасности и выполнение обязательств Украины перед Европейским Союзом. Об этом сообщает AgroWeek.

Биоэтанол, который в Украине преимущественно производят из кукурузы или сахарной свеклы, является обезвоженным этиловым спиртом. Согласно новым требованиям, бензин на АЗС должен содержать не менее 5% биоэтанола. Это часть усилий по уменьшению зависимости от импортной нефти и выполнению европейских норм.

Однако есть и негативные аспекты. Одной из основных проблем является гигроскопичность биоэтанола, то есть его способность поглощать воду. Это может привести к расслоению бензиновой смеси, что повлияет на эксплуатационные свойства автомобилей, особенно если резервуары не будут должным образом очищены. Эксперты предупреждают о возможных технических проблемах в течение первых месяцев после введения новых стандартов.

Что касается цен, то добавление биоэтанола может привести к незначительному подорожанию топлива на 50-80 копеек за литр. Однако благодаря снижению мировых цен на нефть, эти колебания могут быть минимальными, и даже возможно снижение стоимости топлива на АЗС в мае.

Соответственно, переход на бензин с биоэтанолом станет

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