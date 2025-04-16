Марко Рубио и Стив Уиткофф едут в Париж для переговоров о прекращении войны в Украине

Госсекретарь США и посланник Трампа отправляются во Францию с мирной миссией.

Фото: Associated Press

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф посетят Париж с 16 по 18 апреля, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

По информации ведомства, целью визита является проведение переговоров с европейскими коллегами «для переговоров с европейскими коллегами, чтобы продвигать цель президента Трампа прекратить российско-украинскую войну и остановить кровопролитие».

Также во время визита планируется обсуждение путей продвижения общих интересов в регионе.

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