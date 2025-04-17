Кабмин урегулировал бронирование чиновников, правоохранителей, работников судов и предприятий, состоящих на воинском учете в СБУ и разведке, отдельным порядком

Правительство решило урегулировать в отдельном порядке бронирование работников государственных органов, НАБУ, ГБР, полиции, судебных органов и учреждений, предприятий и организаций, состоящих на воинском учете в СБУ или разведывательных органах.

Фото: militarnyi

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Кабинет Министров решил выделить в отдельный порядок вопрос бронирования работников органов государственной власти, местного самоуправления, полиции, НАБУ, ГБР, прокуратуры, судов, ВСП, ВККС и т.д., предприятий и учреждений, состоящих на воинском учете в СБУ или разведывательных органах.

Соответствующие изменения оформлены постановлением от 15 апреля №436 к постановлению правительства №76 о бронировании.

Согласно новому постановлению Кабмина, отныне будут существовать два порядка: Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время и Порядок бронирования военнообязанных, состоящих на воинском учете в Службе безопасности, разведывательных органах Украины, на период мобилизации и на военное время.

Оба порядка касаются военнообязанных, работающих или проходящих службу в органах государственной власти, полиции, НАБУ, ГБР, судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, на критически важных предприятиях и т.д.

Однако новый порядок, утвержденный постановлением №436, отдельно определяет механизм бронирования военнообязанных, состоящих на воинском учете в СБУ, разведывательных органах Украины, и работающих или проходящих службу:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, Национальной полиции, Национальном антикоррупционном бюро, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе, Службе судебной охраны, в судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины (далее — государственные органы);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые в установленном порядке определены критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период (далее — критически важные предприятия);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые в установленном порядке определены критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период (далее — критически важные учреждения);

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем которых является Украина в соответствии с заключенными международными договорами Украины (далее — специализированные учреждения);

у операторов противоминной деятельности, осуществляющих разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством (далее — операторы противоминной деятельности).

Бронирование этих военнообязанных осуществляется по решению Минэкономики на основании списков военнообязанных, предлагаемых для бронирования. Забронированным предоставляется отсрочка от призыва. Эти военнообязанные подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

В решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки, который не может превышать:

срока проведения мобилизации — для тех, кто работает или проходит службу в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, Национальной полиции, НАБУ, ГБР и т.д.;

срока действия контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, — для военнообязанных критически важных предприятий;

12 месяцев — для военнообязанных критически важных учреждений и операторов противоминной деятельности;

срока договора (контракта) или срока, на который они избраны (назначены), — для военнообязанных специализированных учреждений.

Руководители государственных органов, предприятий, учреждений и организаций несут ответственность за включение военнообязанных работников в списки.

Государственные органы, критически важные предприятия, критически важные учреждения, специализированные учреждения, операторы противоминной деятельности подают на согласование СБУ, разведывательным органам Украины списки военнообязанных, состоящих на воинском учете в СБУ, разведывательных органах Украины, в бумажной или электронной форме (при технической возможности) по установленной форме с соответствующим обоснованием.

Количество военнообязанных критически важных предприятий, учреждений, специализированных учреждений и операторов противоминной деятельности, которые могут быть забронированы на период мобилизации и на военное время, определяется СБУ, разведывательными органами Украины, в которых такие военнообязанные состоят на воинском учете.

Для согласования списки, поданные в бумажной или электронной форме, рассматриваются на наличие обоснований СБУ, разведывательным органом Украины в срок не более 5 рабочих дней с даты их получения.

СБУ, разведывательный орган Украины направляют согласованные списки в Минэкономики.

По результатам проверки списков на полноту их заполнения и наличие обоснований Минэкономики принимает в срок не более 5 рабочих дней с даты получения указанных списков решение о бронировании.

Для оформления военнообязанным отсрочки Минэкономики направляет решение о бронировании военнообязанных СБУ, разведывательному органу Украины.

СБУ, разведывательный орган Украины в трехдневный срок направляют государственным органам, критически важным предприятиям, критически важным учреждениям, специализированным учреждениям, операторам противоминной деятельности выписку из решения Минэкономики о бронировании на каждого забронированного военнообязанного, а также доводят полученные решения Минэкономики до соответствующего подразделения Центрального управления и/или регионального органа СБУ, соответствующего подразделения разведывательного органа Украины.

Государственные органы, критически важные предприятия, критически важные учреждения, специализированные учреждения, операторы противоминной деятельности выдают военнообязанному выписку из указанного решения Минэкономики под роспись в ведомости выдачи бланков специального воинского учета, составленной по установленной форме.

Выписка, заверенная подписью лица, уполномоченного руководителем СБУ, разведывательного органа Украины, и скрепленная печатью СБУ, разведывательного органа Украины, является документом, подтверждающим предоставление военнообязанному отсрочки.

Соответствующее подразделение Центрального управления и/или региональный орган СБУ, соответствующее подразделение разведывательного органа Украины на основании решения Минэкономики о бронировании военнообязанных зачисляют в срок не более пяти рабочих дней с даты его получения такого военнообязанного на специальный воинский учет.

Предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае:

окончания срока ее действия; лишения предприятия, учреждения, организации статуса критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период органом, принявшим решение о признании такого предприятия, учреждения, организации критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период; завершения критически важным предприятием производства товаров, выполнения работ и предоставления услуг для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований; ликвидации государственного органа, критически важного предприятия, критически важного учреждения, специализированного учреждения, оператора противоминной деятельности; увольнения военнообязанного из государственного органа, критически важного предприятия, критически важного учреждения, специализированного учреждения, оператора противоминной деятельности (кроме увольнения с должности с последующим назначением на другую должность в пределах одного государственного органа, критически важного предприятия, критически важного учреждения, специализированного учреждения, оператора противоминной деятельности); временного приостановления действия трудового договора военнообязанного с критически важным предприятием, критически важным учреждением, специализированным учреждением, оператором противоминной деятельности; обоснованного представления руководителя государственного органа, критически важного предприятия, критически важного учреждения, специализированного учреждения, оператора противоминной деятельности; предоставления отсрочки по другим причинам, определенным статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации»; прекращения заключенного договора (контракта) или окончания срока назначения — для работников специализированных учреждений; невыполнения оператором противоминной деятельности в течение шести месяцев работ по разминированию (гуманитарному разминированию) по сертифицированному (сертифицированным) процессу (процессам) на основе информации, предоставленной Центром противоминной деятельности.

В случаях, указанных в подпунктах 2–10, аннулирование отсрочки осуществляется по решению Минэкономики на основании обоснованного представления государственных органов, критически важных предприятий, критически важных учреждений, специализированных учреждений, операторов противоминной деятельности.

В соответствии с указанным решением государственные органы, критически важные предприятия, критически важные учреждения, специализированные учреждения, операторы противоминной деятельности в пятидневный срок с даты его принятия изымают у военнообязанного выписку и направляют ее СБУ, разведывательному органу Украины с отметкой в ведомости выдачи бланков специального воинского учета.

Предоставленная военнообязанному решением Минэкономики отсрочка, срок действия которой не истек, считается аннулированной с даты принятия Минэкономики другого решения о бронировании такого военнообязанного.

Также изменениями в «общем» порядке будет предусмотрено, что в общем количестве военнообязанных не учитываются военнообязанные, состоящие на воинском учете в СБУ, разведывательных органах Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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