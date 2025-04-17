Кабмин урегулировал бронирование чиновников, правоохранителей, работников судов и предприятий, состоящих на воинском учете в СБУ и разведке, отдельным порядком

Кабинет Министров решил выделить в отдельный порядок вопрос бронирования работников органов государственной власти, местного самоуправления, полиции, НАБУ, ГБР, прокуратуры, судов, ВСП, ВККС и т.д., предприятий и учреждений, состоящих на воинском учете в СБУ или разведывательных органах.
Соответствующие изменения оформлены постановлением от 15 апреля №436 к постановлению правительства №76 о бронировании.
Согласно новому постановлению Кабмина, отныне будут существовать два порядка: Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время и Порядок бронирования военнообязанных, состоящих на воинском учете в Службе безопасности, разведывательных органах Украины, на период мобилизации и на военное время.
Оба порядка касаются военнообязанных, работающих или проходящих службу в органах государственной власти, полиции, НАБУ, ГБР, судах, учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, на критически важных предприятиях и т.д.
Однако новый порядок, утвержденный постановлением №436, отдельно определяет механизм бронирования военнообязанных, состоящих на воинском учете в СБУ, разведывательных органах Украины, и работающих или проходящих службу:
Бронирование этих военнообязанных осуществляется по решению Минэкономики на основании списков военнообязанных, предлагаемых для бронирования. Забронированным предоставляется отсрочка от призыва. Эти военнообязанные подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.
В решении Минэкономики указывается срок действия отсрочки, который не может превышать:
Руководители государственных органов, предприятий, учреждений и организаций несут ответственность за включение военнообязанных работников в списки.
Государственные органы, критически важные предприятия, критически важные учреждения, специализированные учреждения, операторы противоминной деятельности подают на согласование СБУ, разведывательным органам Украины списки военнообязанных, состоящих на воинском учете в СБУ, разведывательных органах Украины, в бумажной или электронной форме (при технической возможности) по установленной форме с соответствующим обоснованием.
Количество военнообязанных критически важных предприятий, учреждений, специализированных учреждений и операторов противоминной деятельности, которые могут быть забронированы на период мобилизации и на военное время, определяется СБУ, разведывательными органами Украины, в которых такие военнообязанные состоят на воинском учете.
Для согласования списки, поданные в бумажной или электронной форме, рассматриваются на наличие обоснований СБУ, разведывательным органом Украины в срок не более 5 рабочих дней с даты их получения.
СБУ, разведывательный орган Украины направляют согласованные списки в Минэкономики.
По результатам проверки списков на полноту их заполнения и наличие обоснований Минэкономики принимает в срок не более 5 рабочих дней с даты получения указанных списков решение о бронировании.
Для оформления военнообязанным отсрочки Минэкономики направляет решение о бронировании военнообязанных СБУ, разведывательному органу Украины.
СБУ, разведывательный орган Украины в трехдневный срок направляют государственным органам, критически важным предприятиям, критически важным учреждениям, специализированным учреждениям, операторам противоминной деятельности выписку из решения Минэкономики о бронировании на каждого забронированного военнообязанного, а также доводят полученные решения Минэкономики до соответствующего подразделения Центрального управления и/или регионального органа СБУ, соответствующего подразделения разведывательного органа Украины.
Государственные органы, критически важные предприятия, критически важные учреждения, специализированные учреждения, операторы противоминной деятельности выдают военнообязанному выписку из указанного решения Минэкономики под роспись в ведомости выдачи бланков специального воинского учета, составленной по установленной форме.
Выписка, заверенная подписью лица, уполномоченного руководителем СБУ, разведывательного органа Украины, и скрепленная печатью СБУ, разведывательного органа Украины, является документом, подтверждающим предоставление военнообязанному отсрочки.
Соответствующее подразделение Центрального управления и/или региональный орган СБУ, соответствующее подразделение разведывательного органа Украины на основании решения Минэкономики о бронировании военнообязанных зачисляют в срок не более пяти рабочих дней с даты его получения такого военнообязанного на специальный воинский учет.
Предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в случае:
В случаях, указанных в подпунктах 2–10, аннулирование отсрочки осуществляется по решению Минэкономики на основании обоснованного представления государственных органов, критически важных предприятий, критически важных учреждений, специализированных учреждений, операторов противоминной деятельности.
В соответствии с указанным решением государственные органы, критически важные предприятия, критически важные учреждения, специализированные учреждения, операторы противоминной деятельности в пятидневный срок с даты его принятия изымают у военнообязанного выписку и направляют ее СБУ, разведывательному органу Украины с отметкой в ведомости выдачи бланков специального воинского учета.
Предоставленная военнообязанному решением Минэкономики отсрочка, срок действия которой не истек, считается аннулированной с даты принятия Минэкономики другого решения о бронировании такого военнообязанного.
Также изменениями в «общем» порядке будет предусмотрено, что в общем количестве военнообязанных не учитываются военнообязанные, состоящие на воинском учете в СБУ, разведывательных органах Украины.
Автор: Наталя Мамченко
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