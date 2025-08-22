Кабмин предлагает возобновить проверки частных исполнителей Минюстом

Кабмин внес законопроект о возобновлении контроля Министерства юстиции за деятельностью частных исполнителей путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Правительство зарегистрировало в парламенте законопроект 13677 «об усилении защиты прав и свобод человека и гражданина при принудительном исполнении решений».

Среди прочего, предлагается возобновить контроль Министерства юстиции за деятельностью частных исполнителей путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Очевидно, этот законопроект аналогичен тому, который правительство вносило в январе 2024 года. Предыдущий законопроект 10389 не прошел даже первое чтение и был отозван в результате отставки правительства в июле 2025 года.

Как было предусмотрено в предыдущем проекте, внеплановые проверки деятельности частного исполнителя, которые не были проведены на день введения военного положения, возобновляются в порядке, установленном Минюстом по письменному обращению участника исполнительного производства относительно решений, действий или бездействия частного исполнителя.

График возобновления и проведения плановых проверок деятельности частных исполнителей составляется Минюстом.

Новый законопроект также касается:

принудительного исполнения судебных решений с участием ребенка, в частности, судебных решений об установлении свидания с ребенком, об устранении препятствий в свидании с ребенком, установлении обязанности субъектов социальной работы с семьями, детьми и молодежью участвовать в совершении исполнительных действий;

увеличения до 5 лет срока хранения присужденных Европейским судом средств на депозитном счете органа государственной исполнительной службы, с целью полного и своевременного исполнения решений Европейского суда;

нормирования порядка обращения взыскания на пенсию, стипендию в период действия военного положения и возможности вычета из пенсии при условии, что размер пенсии выше установленного законом размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а также, если после проведения вычета из пенсии ее размер к выплате не может быть меньше установленного законом размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

