Кабмин предлагает возобновить проверки частных исполнителей Минюстом

Правительство зарегистрировало в парламенте законопроект 13677 «об усилении защиты прав и свобод человека и гражданина при принудительном исполнении решений».
Среди прочего, предлагается возобновить контроль Министерства юстиции за деятельностью частных исполнителей путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Очевидно, этот законопроект аналогичен тому, который правительство вносило в январе 2024 года. Предыдущий законопроект 10389 не прошел даже первое чтение и был отозван в результате отставки правительства в июле 2025 года.
Как было предусмотрено в предыдущем проекте, внеплановые проверки деятельности частного исполнителя, которые не были проведены на день введения военного положения, возобновляются в порядке, установленном Минюстом по письменному обращению участника исполнительного производства относительно решений, действий или бездействия частного исполнителя.
График возобновления и проведения плановых проверок деятельности частных исполнителей составляется Минюстом.
Новый законопроект также касается:
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.