Кабмін пропонує відновити перевірки приватних виконавців Мін’юстом

07:20, 22 серпня 2025
Кабмін вніс законопроект про відновлення контролю Міністерства юстиції за діяльністю приватних виконавців шляхом проведення планових і позапланових перевірок.
Уряд зареєстрував у парламенті законопроект 13677 «щодо посилення захисту прав і свобод людини і громадянина під час примусового виконання рішень».

Серед іншого пропонується відновити контроль Міністерства юстиції за діяльністю приватних виконавців шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Вочевидь, цей законопроект є аналогічним тому, який уряд вносив у січні 2024 року. Попередній законопроект 10389 не пройшов навіть перше читання і був відкликаний внаслідок відставки уряду у липні 2025 року.

Як було передбачено у попередньому проекті, позапланові перевірки діяльності приватного виконавця, які не були проведені на день введення воєнного стану, відновлюються у порядку, встановленому Мін’юстом за письмовим зверненням учасника виконавчого провадження щодо рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця.

Графік відновлення та проведення планових перевірок діяльності приватних виконавців складається Мін’юстом.

Новий законопроект також стосується:

  • примусового виконання судових рішень за участі дитини, зокрема, судових рішень про встановлення побачення з дитиною, про усунення перешкод у побаченні з дитиною, встановлення обовʼязку субʼєктів соціальної роботи з сімʼями, дітьми та молоддю брати участь у вчиненні виконавчих дій;
  • збільшення до 5 років строку зберігання присуджених Європейським судом коштів на депозитному рахунку органу державної виконавчої служби, з метою повного та своєчасного виконання рішень Європейського суду;
  • внормування порядку звернення стягнення на пенсію, стипендію у період дії воєнного стану та можливості відрахування з пенсії за умови, що розмір пенсії є вищим від установленого законом розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також, якщо після проведення відрахування з пенсії її розмір до виплати не може бути меншим від установленого законом розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність тощо.

Автор: Наталя Мамченко

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Максим Пампура пояснив, чому ДСА береже фінансовий ресурс, хоча має кошти на підвищення зарплат в апаратах судів

Вища рада правосуддя намагалася розібратися, чому ДСА не використовує наявний фінансовий ресурс і не підвищує зарплату працівникам судів.

Кабмін пропонує відновити перевірки приватних виконавців Мін’юстом

Кабмін вніс законопроект про відновлення контролю Міністерства юстиції за діяльністю приватних виконавців шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

