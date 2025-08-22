Кабмін пропонує відновити перевірки приватних виконавців Мін’юстом

Кабмін вніс законопроект про відновлення контролю Міністерства юстиції за діяльністю приватних виконавців шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Уряд зареєстрував у парламенті законопроект 13677 «щодо посилення захисту прав і свобод людини і громадянина під час примусового виконання рішень».

Серед іншого пропонується відновити контроль Міністерства юстиції за діяльністю приватних виконавців шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Вочевидь, цей законопроект є аналогічним тому, який уряд вносив у січні 2024 року. Попередній законопроект 10389 не пройшов навіть перше читання і був відкликаний внаслідок відставки уряду у липні 2025 року.

Як було передбачено у попередньому проекті, позапланові перевірки діяльності приватного виконавця, які не були проведені на день введення воєнного стану, відновлюються у порядку, встановленому Мін’юстом за письмовим зверненням учасника виконавчого провадження щодо рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця.

Графік відновлення та проведення планових перевірок діяльності приватних виконавців складається Мін’юстом.

Новий законопроект також стосується:

примусового виконання судових рішень за участі дитини, зокрема, судових рішень про встановлення побачення з дитиною, про усунення перешкод у побаченні з дитиною, встановлення обовʼязку субʼєктів соціальної роботи з сімʼями, дітьми та молоддю брати участь у вчиненні виконавчих дій;

збільшення до 5 років строку зберігання присуджених Європейським судом коштів на депозитному рахунку органу державної виконавчої служби, з метою повного та своєчасного виконання рішень Європейського суду;

внормування порядку звернення стягнення на пенсію, стипендію у період дії воєнного стану та можливості відрахування з пенсії за умови, що розмір пенсії є вищим від установленого законом розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а також, якщо після проведення відрахування з пенсії її розмір до виплати не може бути меншим від установленого законом розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність тощо.

Автор: Наталя Мамченко

