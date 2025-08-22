Кабмін пропонує відновити перевірки приватних виконавців Мін’юстом

Уряд зареєстрував у парламенті законопроект 13677 «щодо посилення захисту прав і свобод людини і громадянина під час примусового виконання рішень».
Серед іншого пропонується відновити контроль Міністерства юстиції за діяльністю приватних виконавців шляхом проведення планових і позапланових перевірок.
Вочевидь, цей законопроект є аналогічним тому, який уряд вносив у січні 2024 року. Попередній законопроект 10389 не пройшов навіть перше читання і був відкликаний внаслідок відставки уряду у липні 2025 року.
Як було передбачено у попередньому проекті, позапланові перевірки діяльності приватного виконавця, які не були проведені на день введення воєнного стану, відновлюються у порядку, встановленому Мін’юстом за письмовим зверненням учасника виконавчого провадження щодо рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця.
Графік відновлення та проведення планових перевірок діяльності приватних виконавців складається Мін’юстом.
Новий законопроект також стосується:
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.