Киев установил рекорд поступлений от туристического сбора

В первом полугодии 2025 года столица получила 34,8 млн грн туристического сбора — на 65% больше, чем в прошлом году.

В первом полугодии 2025 года столица получила рекордные поступления от туристического сбора за время действия военного положения. Об этом сообщили в Управлении туризма и промоций КГГА.

За два квартала бюджет Киева пополнился на 34,8 млн грн туристического сбора. Это на 65% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда поступления составили 22,6 млн грн.

Управление отмечает, что 2024–2025 годы стали периодом постепенного восстановления туристической сферы столицы. Так, по итогам прошлого года Киев получил от турсбора 50,83 млн грн, что превысило показатели 2022-го (38,8 млн грн) и 2023 года (38,5 млн грн).

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 августа приняла в целом законопроект 13439-3 о внесении изменений в Государственный бюджет на 2025 год. В частности, законопроектом предусмотрено, что поступления налога на прибыль предприятий, которые согласно Бюджетному кодексу относятся к доходам бюджета города Киева, будут зачисляться в полном объеме в общий фонд Государственного бюджета.

