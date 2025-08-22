Київ встановив рекорд надходжень від туристичного збору

У першому півріччі 2025 року столиця отримала 34,8 млн грн туристичного збору — на 65% більше, ніж торік.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У першому півріччі 2025 року столиця отримала рекордні надходження від туристичного збору за час дії воєнного стану. Про це повідомили в Управлінні туризму та промоцій КМДА.

За два квартали бюджет Києва поповнився на 34,8 млн грн туристичного збору. Це на 65% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли надходження становили 22,6 млн грн.

Управління відзначає, що 2024–2025 роки стали періодом поступового відновлення туристичної сфери столиці. Так, за підсумками минулого року Київ отримав від турзбору 50,83 млн грн, що перевищило показники 2022-го (38,8 млн грн) та 2023 року (38,5 млн грн).

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 20 серпня прийняла в цілому законопроект 13439-3 про внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік. Зокрема, законопроектом передбачено, що надходження податку на прибуток підприємств, що згідно з Бюджетним кодексом належить до доходів бюджету міста Києва, будуть зараховувати в повному обсязі до загального фонду Державного бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.