Верховна Рада прийняла зміни до бюджету, збільшивши фінансування Мінцифри та резервного фонду

Парламент прийняв закон про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, збільшивши фінансування Мінцифри з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 20 серпня прийняла в цілому законопроект 13439-3 про внесення змін до Державного бюджету на 2025 рік.

Як раніше повідомила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа, законопроект стосується переважно невійськових видатків.

За її словами, серед основних статей, на які пропонується збільшити видатки:

• на 25,7 млрд грн– збільшення поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки)

• 4,3 млрд грн для Мінцифри.

Так, наразі у Держбюджеті передбачено фінансування для Мінцифри у сумі 4,16 млрд грн. Відповідно до редакції, яку погодив бюджетний комітет, фінансування Мінцифри збільшиться до 8,59 млрд грн.

Також законопроектом у редакції бюджетного комітету пропонується збільшити Міністерству закордонних справ видатки загального фонду державного бюджету загалом на 55,7 млн грн, у тому числі за бюджетними програмами:

• «Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин» видатки споживання – на 19,3 млн грн (з них оплата праці – на 11,8 млн грн),

• «Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ» - на 7,2 млн грн,

• «Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України» видатки споживання – на 29,2 млн грн (в тому числі на оплату праці – на 9,5 млн грн).

Законопроектом передбачається врегулювати питання, які зокрема стосуються такого:

• надання дозволу Міністерству фінансів перевищувати граничний обсяг державного боргу на обсяг залучених кредитів (позик) відповідно до угод з ЄС, іноземними державами, іноземними фінансовими установами та міжнародними фінансовими організаціями, повернення яких буде здійснюватися за рахунок джерел інших, ніж державний бюджет, в т.ч. за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів РФ, відповідно до механізму кредитної співпраці з Україною;

• встановити, що з 1 серпня 2025 року по 31 грудня 2025 року для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури застосовуватиметься прожитковий мінімум у розмірі 2102 гривні (з метою усунення розбіжностей в оплаті праці між прокурорами та працівниками органів правопорядку). При цьому ці зміни не будуть підставою для перегляду (перерахунку) раніше призначених пенсій прокурорам та видачі органами прокуратори довідок про розмір заробітної плати (грошового забезпечення), що враховується для перерахунку пенсії;

• надходження податку на прибуток підприємств, що згідно з Бюджетним кодексом належить до доходів бюджету міста Києва, будуть зараховувати в повному обсязі до загального фонду Державного бюджету;

• надати право Мінфіну здійснювати виплати, пов'язані з правочинами з державними деривативами, за рахунок розміщення (емісії) понадпланових обсягів облігацій зовнішньої державної позики;

• використання залишку коштів, перерахованих відповідно до статті 50 Закону «Про Державний бюджет на 2024 рік» до спеціального фонду державного бюджету для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (у сумі 706,6 млн грн) та не використаних у 2024 році;

• здійснення виконання Мінсоцполітики завдань, проектів та робіт, направлених на розвиток програмно-апаратного забезпечення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, що реалізуються за рахунок бюджетних коштів, за погодженням із Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації;

• збільшення видатків окремим головним розпорядниками коштів державного бюджету на виконання відповідних завдань та заходів, за рахунок скорочення видатків за іншими бюджетними програмами.

В остаточній редакції законопроекту 13439-3 бюджетний комітет пропонує врахувати пропозиції, зокрема щодо:

• виключення нової статті 53, якою надавалося Уряду право скорочувати видатки загального фонду державного бюджету і надання кредитів із загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету та збільшувати видатки загального фонду державного бюджету головних розпорядників коштів державного бюджету, що належать до сектору безпеки і оборони;

• можливості спрямування вільних залишків коштів місцевих бюджетів (крім субвенцій з інших бюджетів) та залишків коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів (крім субвенцій з інших бюджетів і коштів місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень), які утворилися на кінець 2024 року, за рішеннями відповідних місцевих рад (військових адміністрацій) також на будівництво/придбання житла для ВПО або надання кредитів таким особам на придбання житла;

• передбачення коштів на заходи з убезпечення від наслідків збройної агресії російської федерації в закладах оздоровлення та відпочинку, які розташовані в західних регіонах України, дітей військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, загиблих (померлих) Захисників (Захисниць) шляхом відновлення їх фізичного, ментального та психологічного здоров'я, за новою бюджетною програмою в обсязі 160 млн грн;

• встановлення нової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання у сумі 1 млрд грн;

• збільшення видатків на:

- виплати військовослужбовцям Держспецзв'язку у сумі 169 млн грн;

- закупівлю лікарських засобів для забезпечення надання медичної допомоги військовослужбовцям клінічною лікарнею «Феофанія» Державного управління справами у сумі 70 млн грн;

- функціонування закордонних дипломатичних установ України та підтримку забезпечення міжнародного позитивного іміджу України у сумі 55,7 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.