Соратник Трампа Мэтт Гетц предложил принять Россию в НАТО для завершения войны в Украине

08:48, 22 августа 2025
По словам Гетца, членство России в НАТО может стать «морковкой» для Путина.
Соратник Трампа Мэтт Гетц предложил принять Россию в НАТО для завершения войны в Украине
Фото: Getty Images
Соратник президента США Дональда Трампа Мэтт Гетц высказал идею пригласить Россию в НАТО как способ завершить войну в Украине. Об этом он заявил в эфире One America News Network.

Гетц предположил, что предложение членства в НАТО может стать «морковкой» для Путина, если тот согласится на прекращение боевых действий, экономическое сотрудничество и решение территориальных споров. «Членство России в НАТО не наступит завтра. Но чтобы достичь мира, каждый должен от чего-то отказаться и что-то получить», — сказал он.

По словам Гетца, идея не нова и ранее обсуждалась. Он сослался на дебаты в Сенате США 1997 года о расширении НАТО, когда госсекретарь Мадлен Олбрайт подчеркивала возможное сотрудничество с Россией через NATO-Russia Founding Act, а сенатор Дик Люгер предупреждал, что Россия воспримет расширение Альянса как угрозу. Гетц также упомянул статью экс-посла США в России Майкла Макфолла 2006 года о целесообразности членства «демократической России» в НАТО и мнение политолога Чарльза Капчина 2010 года о стратегической ошибке исключения России из Альянса.

Гетц отметил, что окружение России странами НАТО усилило конфликты. «Мы узнали, что загнанное в угол животное может броситься в атаку. Каждый должен чувствовать себя в безопасности в мире, чем на войне. Начать войну легко. Все, что вам нужно сделать, это атаковать. Достичь мира трудно», – добавил он.

