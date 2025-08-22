Соратник Трампа Метт Гетц запропонував прийняти Росію до НАТО для завершення війни в Україні

За словами Гетца, членство Росії в НАТО може стати «морквиною» для Путіна.

Соратник президента США Дональда Трампа Метт Гетц висловив ідею запросити Росію до НАТО як спосіб завершити війну в Україні. Про це він заявив в ефірі One America News Network.

Гетц припустив, що пропозиція членства в НАТО може стати «морквиною» для Путіна, якщо той погодиться на припинення бойових дій, економічну співпрацю та вирішення територіальних суперечок. «Членство Росії в НАТО не настане завтра. Але щоб досягти миру, кожен має від чогось відмовитися і щось отримати», – сказав він.

За словами Гетца, ідея не нова і раніше обговорювалася. Він послався на дебати в Сенаті США 1997 року про розширення НАТО, коли держсекретарка Мадлен Олбрайт наголошувала на можливій співпраці з Росією через NATO-Russia Founding Act, а сенатор Дік Люгер попереджав, що Росія сприйме розширення Альянсу як загрозу. Гетц також згадав статтю екс-посла США в Росії Майкла Макфолла 2006 року про доцільність членства «демократичної Росії» в НАТО та думку політолога Чарльза Капчина 2010 року про стратегічну помилку виключення Росії з Альянсу.

Гетц зазначив, що оточення Росії країнами НАТО посилило конфлікти. «Ми дізналися, що тварина, загнана в кут, може кинутися в атаку. Кожен має почуватися безпечніше в мирі, ніж на війні. Розпочати війну легко. Все, що вам потрібно зробити, це атакувати. Досягти миру важко», – додав він.

