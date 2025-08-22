В Киеве раскрыли попытку мошеннического завладения землей на территории киностудии Довженко

Правоохранители сообщили о подозрении трем лицам, пытавшимся завладеть свыше 1 гектара земли в центре столицы стоимостью около 60 млн грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители раскрыли попытку мошеннического завладения земельным участком площадью более 1 гектара в центре Киева, который относится к территории государственного предприятия «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко» и находится в собственности Киевского городского совета.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, трем лицам уже сообщено о подозрении.

По данным следствия, злоумышленники действовали по заранее разработанной схеме:

• изготовили поддельные справки, технические паспорта и проект землеустройства;

• зарегистрировали право собственности на несуществующее здание;

• создали новое предприятие и оформили акты приема-передачи «имущества»;

• привлекли подконтрольного инженера-землеустроителя.

Конечной целью было получение права на бесплатную аренду участка стоимостью около 60 млн грн.

Однако реализовать мошеннический замысел не удалось — теперь на участок наложен арест.

В настоящее время подозреваемым инкриминируют:

• организацию покушения на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины);

• подделку официальных документов группой лиц (ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.