Практика судов
  1. В Украине

В Киеве раскрыли попытку мошеннического завладения землей на территории киностудии Довженко

07:54, 22 августа 2025
Правоохранители сообщили о подозрении трем лицам, пытавшимся завладеть свыше 1 гектара земли в центре столицы стоимостью около 60 млн грн.
В Киеве раскрыли попытку мошеннического завладения землей на территории киностудии Довженко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители раскрыли попытку мошеннического завладения земельным участком площадью более 1 гектара в центре Киева, который относится к территории государственного предприятия «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко» и находится в собственности Киевского городского совета.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, трем лицам уже сообщено о подозрении.

По данным следствия, злоумышленники действовали по заранее разработанной схеме:

• изготовили поддельные справки, технические паспорта и проект землеустройства;
• зарегистрировали право собственности на несуществующее здание;
• создали новое предприятие и оформили акты приема-передачи «имущества»;
• привлекли подконтрольного инженера-землеустроителя.

Конечной целью было получение права на бесплатную аренду участка стоимостью около 60 млн грн.

Однако реализовать мошеннический замысел не удалось — теперь на участок наложен арест.

В настоящее время подозреваемым инкриминируют:

• организацию покушения на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 УК Украины);
• подделку официальных документов группой лиц (ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП Киев Киевский городской совет подозреваемый земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался относительно надлежащего ответчика в земельных спорах с Киевсоветом

Верховный Суд: разработка технической документации по землеустройству относительно раздела (объединения) земельных участков коммунальной собственности осуществляется по резолюции городского головы, а не решением Киевского городского совета.

Максим Пампура объяснил, почему ГСА бережет финансовый ресурс, хотя имеет средства на повышение зарплат в аппаратах судов

Высший совет правосудия пытался разобраться, почему ГСА не использует имеющийся финансовый ресурс и не повышает зарплату работникам судов.

Кабмин предлагает возобновить проверки частных исполнителей Минюстом

Кабмин внес законопроект о возобновлении контроля Министерства юстиции за деятельностью частных исполнителей путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Депутаты приняли постановление о недопущении закрытия малокомплектных школ, но все упирается в зависимость от условий международных партнеров

Прекращение надлежащего финансирования малокомплектных школ в Украине обусловлено условиями, выдвигаемыми программой Всемирного банка, и в случае продолжения финансирования с 1 сентября 2025 года за счет средств образовательной субвенции школ с количеством менее 45 учеников, Украина будет обязана вернуть Всемирному банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура рассказал, на какой стадии находится вопрос повышения зарплат работникам аппаратов судов и помощникам судей

Кабмин пока не рассмотрел ни проект постановления о повышении оплаты труда работников аппаратов судов, ни по помощникам судей.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва