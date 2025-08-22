У Києві викрили спробу шахрайського заволодіння землею на території кіностудії Довженка

Правоохоронці викрили спробу шахрайського заволодіння земельною ділянкою площею понад 1 гектар у центрі Києва, яка належить до території державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» та перебуває у власності Київської міської ради.
Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, трьом особам вже повідомлено про підозру.
За даними слідства, зловмисники діяли за заздалегідь розробленою схемою:
Кінцевою метою було отримання права на безоплатну оренду ділянки вартістю близько 60 млн грн.
Але реалізувати шахрайський задум не вдалося — тепер на ділянку накладено арешт.
Наразі підозрюваним інкримінують:
Слідство триває. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
