У Києві викрили спробу шахрайського заволодіння землею на території кіностудії Довженка

Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які намагалися заволодіти понад 1 гектаром землі в центрі столиці вартістю близько 60 млн грн.

Правоохоронці викрили спробу шахрайського заволодіння земельною ділянкою площею понад 1 гектар у центрі Києва, яка належить до території державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» та перебуває у власності Київської міської ради.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, трьом особам вже повідомлено про підозру.

За даними слідства, зловмисники діяли за заздалегідь розробленою схемою:

виготовили підроблені довідки, технічні паспорти та проєкт землеустрою;

зареєстрували право власності на неіснуючу будівлю;

створили нове підприємство та оформили акти приймання-передачі «майна»;

залучили підконтрольного інженера-землевпорядника.

Кінцевою метою було отримання права на безоплатну оренду ділянки вартістю близько 60 млн грн.

Але реалізувати шахрайський задум не вдалося — тепер на ділянку накладено арешт.

Наразі підозрюваним інкримінують:

організацію замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України);

підроблення офіційних документів групою осіб (ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідство триває. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

