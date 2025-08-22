Украина вернула 65 граждан из буферной зоны на российско-грузинской границе

МИД эвакуировало 65 украинцев из пункта пропуска «Дариали».

Министерство иностранных дел Украины организовало возвращение 65 граждан из буферной зоны на пункте пропуска «Дариали» на российско-грузинской границе. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Среди репатриированных – 10 женщин и восемь тяжелобольных лиц, которые находились в условиях гуманитарного кризиса из-за действий России. По словам Сибиги, украинские дипломаты совместно с международными организациями работали над улучшением условий пребывания граждан и обеспечением их возвращения.

В течение 21-22 августа 2025 года благодаря сотрудничеству с Грузией и Молдовой удалось эвакуировать эту группу через территорию Молдовы. Ранее, за последние месяцы, МИД вернул 44 украинца из этого пункта пропуска, что в общей сложности составляет 109 человек.

МИД, посольства Украины в Грузии и Молдове, а также соответствующие ведомства продолжают работу над репатриацией других граждан, желающих вернуться в Украину.

