Україна повернула 65 громадян із буферної зони на російсько-грузинському кордоні

10:14, 22 серпня 2025
МЗС евакуювало 65 українців із пункту пропуску «Даріалі».
Фото: Facebook / Andrij Sybiha
Міністерство закордонних справ України організувало повернення 65 громадян із буферної зони на пункті пропуску «Даріалі» на російсько-грузинському кордоні. Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

Серед репатрійованих – 10 жінок і вісім важкохворих осіб, які перебували в умовах гуманітарної кризи через дії Росії. За словами Сибіги, українські дипломати разом із міжнародними організаціями працювали над покращенням умов перебування громадян і забезпеченням їхнього повернення.

Протягом 21–22 серпня 2025 року завдяки співпраці з Грузією та Молдовою вдалося евакуювати цю групу через територію Молдови. Раніше, за останні місяці, МЗС повернуло 44 українців із цього пункту пропуску, що разом становить 109 осіб.

МЗС, посольства України в Грузії та Молдові, а також відповідні відомства продовжують роботу над репатріацією інших громадян, які бажають повернутися до України.

