Максим Пампура объяснил, почему ГСА бережет финансовый ресурс, хотя имеет средства на повышение зарплат в аппаратах судов

07:45, 22 августа 2025
Высший совет правосудия пытался разобраться, почему ГСА не использует имеющийся финансовый ресурс и не повышает зарплату работникам судов.
Максим Пампура объяснил, почему ГСА бережет финансовый ресурс, хотя имеет средства на повышение зарплат в аппаратах судов
Учитывая, что по состоянию на 1 августа 2025 года общий объем судебного сбора составляет около 6,5 млрд грн, можно говорить о том, что судебная система обеспечена и имеет возможность движения по всем приоритетным направлениям. Об этом заявил глава Государственной судебной администрации (ГСА) Максим Пампура, докладывая перед Высшим советом правосудия (ВСП) 21 августа.

В течение января-июня 2025 года в специальный фонд госбюджета поступило 2,68 млрд грн при плане в 1,8 млрд грн. То есть, за счет судебного сбора.

Получается так, что у ГСА уже сейчас есть средства на повышение зарплат в аппаратах судов, но она их не использует. На этом акцентировал во время заседания ВСП председатель Совета судей Богдан Монич.

При этом в течение всего года работникам судов обещают повышение зарплат, принят соответствующий закон о реформе оплаты труда, но воз и ныне там.

«В спецфонде ГСА достаточно средств, чтобы поднять зарплату работникам аппаратов судов. Почему этот фонд не используется в полной мере?» – спросил председатель ВСП Григорий Усик.

«С моей точки зрения, именно благодаря наличию у нас определенного ресурса в виде спецфонда, мы можем инициировать вопрос об увеличении размера должностных окладов. Что касается госслужащих – это одно постановление, по патронатной службе – другое постановление», – ответил Пампура.

«Я спросил о том, какие есть препятствия для самостоятельного инициирования ГСА поднятия зарплат работников аппаратов судов. Может ли ГСА самостоятельно поднять размеры должностных окладов?» – продолжил Усик.

«Использовать средства спецфонда можно, но в пределах и способом, установленными законом. Размеры должностных окладов как для госслужащих, так и для помощников устанавливаются постановлениями Кабмина. Поэтому мы инициировали проекты постановлений о коэффициентах. После того как правительство примет изменения в соответствующие постановления, результатом может быть увеличение должностных окладов», – отметил Пампура.

Почему ГСА «экономит»

По мнению Богдана Монича, такие объяснения руководителя ГСА не являются релевантными, ведь определенную часть из спецфонда уже можно было бы использовать на оплату труда работникам судов. «Когда есть 7,9 млрд грн, а потрачен миллиард – то завтра при формировании бюджетного запроса Минфин нас спросит – зачем вам деньги, когда у вас есть 7 млрд, но вы и их не можете освоить», – отметил председатель РСУ.

«Мы можем сейчас на какой-то процент повысить зарплату помощникам судей. Я не могу им объяснить, чего мы ждем, если есть на это деньги. Когда им обещали, что будет повышение с июля. Мы и госслужащим обещали. Можно было бы потратить не все, но хотя бы какую-то часть», – указал Богдан Монич.

Судя по приведенным ГСА цифрам, потребность в финансировании на реализацию применения повышающих коэффициентов для окладов работников судов, а также на повышение зарплат Службе судебной охраны покрывается уже имеющимися в спецфонде средствами.

Однако Максим Пампура продолжал настаивать на том, что «ГСА работает и обеспечивает систему всем необходимым».

«Я убежден в том, что такую возможность, как наличие финансового ресурса в виде спецфонда, не стоит превращать в негатив или зраду.

То, что нас ждет в 2026 году – я сейчас говорю и об обеспечении зарплаты по госслужащим, потому что закон в этом направлении есть, он вступил в законную силу, но вводится в действие с 1 января 2026 года – это определенный ресурс. Так же, мы надеемся, что все-таки вопрос по патронатной службе будет решен – это тоже дополнительный ресурс.

До конца непонятно, что будет с судейским вознаграждением. А это тоже около 2 млрд плюс.

Я не сторонник того, чтобы сейчас «обнулить» специальный фонд и сказать, что «мы справились и все у нас хорошо». Нет, у нас военное положение», – указал Пампура.

«Мы за то, чтобы использовать ресурс экономно и рационально, а не тратить в никуда», – добавил он.

Минфин не планирует увеличивать бюджет судебной власти в 2026 году

По словам Пампуры, согласно предварительным данным, в проекте госбюджета на 2026 год уровень обеспечения судебной власти останется на уровне 2025 года. В том числе – по оплате труда и по остальным направлениям. ГСА, конечно, будут предоставлены предложения Минфину с учетом повышения окладов с 1 января 2026 года в результате вступления в силу соответствующих норм закона о реформе оплаты труда госслужащих.

Впрочем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин до сих пор не рассмотрел ни постановление о повышающих коэффициентах для окладов работников аппаратов судов, ни о соответствующих коэффициентах для патронатных служб.

Глава ГСА рассказал, что по госслужащим проект постановления сейчас ушел в Министерство юстиции и НАПК, после чего планируется уже представление этого проекта на заседании правительства, а по помощникам – только 20 августа поступило письмо с резолюцией премьера на соответствующие министерства, то есть, эти министерства еще даже не предоставили свои выводы на проект, разработанный ГСА.

Ранее мы публиковали прогнозируемый ГСА уровень оплаты работников судов в случае вступления в силу изменений.

Автор: Наталя Мамченко

суд судья судебная реформа ГСА госслужащие зарплата РСУ ВСП

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

