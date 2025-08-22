Практика судів
Максим Пампура пояснив, чому ДСА береже фінансовий ресурс, хоча має кошти на підвищення зарплат в апаратах судів

07:45, 22 серпня 2025
Вища рада правосуддя намагалася розібратися, чому ДСА не використовує наявний фінансовий ресурс і не підвищує зарплату працівникам судів.
Максим Пампура пояснив, чому ДСА береже фінансовий ресурс, хоча має кошти на підвищення зарплат в апаратах судів
Враховуючи те, що станом на 1 серпня 2025 року загальний об’єм судового збору складає близько 6,5 млрд грн, можна казати про те, що судова система забезпечена і має можливість руху по всім пріоритетним напрямкам. Про це зазначив очільник Державної судової адміністрації Максим Пампура, доповідаючи перед Вищою радою правосуддя 21 серпня.

Впродовж січня-червня 2025 року до спеціального фонду держбюджету надійшло 2,68 млрд грн при плані у 1,8 млрд грн. Тобто, за рахунок судового збору.

Виходить так, що у ДСА вже зараз є кошти на підвищення зарплат в апаратах судів, але вона їх не використовує. На цьому акцентував під час засідання ВРП голова Ради суддів Богдан Моніч.

При цьому впродовж всього року працівникам судів обіцяють підвищення зарплат, ухвалений відповідний закон про реформу оплати праці, але віз і нині там.

«В спецфонді ДСА достатньо коштів, щоб підняти зарплату працівників апаратів судів. Чому цей фонд не використовується в повній мірі?» – запитав голова ВРП Григорій Усик.

«З моєї точки зору, саме завдяки наявності у нас певного ресурсу у виді спецфонду, ми можемо ініціювати питання щодо збільшення розміру посадових окладів. Що стосується держслужбовців – це одна постанова, щодо патронатної служби – інша постанова» – відповів Пампура.

«Я запитав про те, які є перепони самостійного ініціювання ДСА підняття зарплат працівників апаратів судів. Чи може самостійно ДСА підняти розміри посадових окладів?» – продовжив Усик.

«Використовувати кошти спецфонду можливо, але в межах і спосіб, встановлені законом. Розміри посадових окладів як для держслужбовців, так і помічників встановлюють постанови Кабміну. Тому ми ініціювали проекти постанов щодо коефіцієнтів. Після того, як уряд прийме зміни до відповідних постанов, результатом може бути збільшення посадових окладів» – зазначив Пампура.

Чому ДСА «економить»

На думку Богдана Моніча, такі пояснення керівника ДСА не є релевантними, адже певну частку зі спецфонду вже можна було б використати на оплату праці працівникам судів. «Коли є 7,9 млрд грн, а витрачено мільярд – то завтра при формуванні бюджетного запиту Мінфін нас запитає – навіщо вам гроші, коли у вас є 7 млрд, але ви і їх не можете освоїти», зазначив голова РСУ.

«Ми можемо зараз на якийсь відсоток підвищити зарплату помічникам суддям. Я не можу їм пояснити, чого ми чекаємо, якщо є на це гроші. Коли їм обіцяли, що буде підвищення з липня. Ми і держслужбовцям обіцяли. Можна було б витратити не все, але хоча б якусь частку», вказав Богдан Моніч.

Судячи з доведених ДСА цифр, потреба у фінансуванні на реалізацію застосування підвищувальних коефіцієнтів для окладів працівників судів, а також на підвищення зарплат Службі судової охорони покривається вже наявними у спецфонді коштами.

Однак Максим Пампура продовжував наполягати на тому, що «ДСА працює і забезпечує систему всім необхідним».

«Я переконаний в тому, що таку можливість, як наявність фінансового ресурсу в вигляді спецфонду не варто перетворювати у негатив чи зраду.

Те, що нас чекає у 2026 році – я зараз кажу і про забезпечення зарплати по держслужбовцям, тому що закон в цьому напрямі є, він набрав законної сили, але вводиться в дію з 1 січня 2026 року – це певний ресурс. Так само, ми сподіваємося, що все ж таки питання по патронатній службі буде вирішено – це теж додатковий ресурс.

До кінця незрозуміло, що буде з суддівською винагородою. А це теж близько 2 млрд плюс.

Я не прихильник того, щоб зараз «обнулити» спеціальний фонд і сказати, що «ми впоралися і все у нас добре». Ні, у нас воєнний стан» – вказав Пампура.

«Ми за те, щоб використовувати ресурс економно і раціонально, а не витрачати в нікуди», додав він.

Мінфін не планує збільшувати бюджет судовій владі в 2026 році

За словами Пампури, згідно з попередніми даними, в проекті держбюджету на 2026 році рівень забезпечення судової влади залишиться на рівні 2025 року. У тому числі – по оплаті праці і по решті напрямків. ДСА, звісно, будуть надані пропозиції Мінфіну з урахуванням підвищення окладів з 1 січня 2026 року внаслідок набуття сили відповідними нормами закону про реформу оплати праці держслужбовців.

Втім, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін досі не розглянув ані постанову про підвищувальні коефіцієнти для окладів працівників апаратів судів, ані про відповідні коефіцієнти для патронатних служб.

Очільник ДСА розповів, що стосовно держслужбовців, проект постанови наразі пішов до Міністерства юстиції та НАЗК, після чого планується вже представлення цього проекту на засіданні уряду, а стосовно помічників – лише 20 серпня надійшов лист з резолюцією прем’єра на відповідні міністерства, тобто, ці міністерстві ще навіть не надали свої висновки на проект, розроблений ДСА.  

Раніше ми публікували прогнозований ДСА рівень оплати працівників судів у разі набуття чинності змін.

Автор: Наталя Мамченко

