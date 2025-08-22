Практика судов
22 августа – какой сегодня праздник и главные события

09:24, 22 августа 2025
22 августа отмечают Международный день памяти жертв насилия на основе религии или убеждений.
22 августа в мире и Украине отмечают ряд памятных дат и событий. Среди международных праздников: Международный день памяти жертв насилия на основе религии или убеждений, Международный день фольклора, Всемирный день растительного молока, День зубной феи (в августе), День «Отведите свою кошку к ветеринару» и День нарцисса. В Украине в этот день чтят память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также отмечают 80 лет со дня вступления Украины в ООН как одного из государств-основателей.

Православная церковь сегодня чтит святых мучеников Агатоника, Северияна и других, а также праздник Грузинской иконы Божьей Матери.

Ключевые исторические события 22 августа:

  • 1795: Французская республика приняла Конституцию III года, отменив всеобщее избирательное право.
  • 1864: Подписана первая Женевская конвенция, создано общество Красного Креста.
  • 1868: Астроном Христиан Петерс открыл астероид 102 Мириам.
  • 1910: Заключен договор о присоединении Кореи к Японии.
  • 1918: Османская империя и Украинское государство обменялись грамотами о мире.
  • 1919: Директория УНР приняла решение о переговорах с армией Деникина по поводу демаркационной линии.
  • 1992: Президент УНР в изгнании Николай Плавюк передал президенту Украины Леониду Кравчуку грамоту, подтверждающую правопреемство независимой Украины от Украинской Народной Республики.

Кабмин принял решение о создании Национального бюро по расследованию аварийных событий на транспорте

Средства, необходимые для функционирования новообразованного Национального бюро, будут выделены за счет ликвидации экспертного учреждения по расследованию авиационных происшествий и сокращения предельной численности Укртрансбезопасности.

Верховный Суд высказался относительно надлежащего ответчика в земельных спорах с Киевсоветом

Верховный Суд: разработка технической документации по землеустройству относительно раздела (объединения) земельных участков коммунальной собственности осуществляется по резолюции городского головы, а не решением Киевского городского совета.

Максим Пампура объяснил, почему ГСА бережет финансовый ресурс, хотя имеет средства на повышение зарплат в аппаратах судов

Высший совет правосудия пытался разобраться, почему ГСА не использует имеющийся финансовый ресурс и не повышает зарплату работникам судов.

Кабмин предлагает возобновить проверки частных исполнителей Минюстом

Кабмин внес законопроект о возобновлении контроля Министерства юстиции за деятельностью частных исполнителей путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Депутаты приняли постановление о недопущении закрытия малокомплектных школ, но все упирается в зависимость от условий международных партнеров

Прекращение надлежащего финансирования малокомплектных школ в Украине обусловлено условиями, выдвигаемыми программой Всемирного банка, и в случае продолжения финансирования с 1 сентября 2025 года за счет средств образовательной субвенции школ с количеством менее 45 учеников, Украина будет обязана вернуть Всемирному банку 2,2 млрд грн.

