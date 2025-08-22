22 августа – какой сегодня праздник и главные события

22 августа в мире и Украине отмечают ряд памятных дат и событий. Среди международных праздников: Международный день памяти жертв насилия на основе религии или убеждений, Международный день фольклора, Всемирный день растительного молока, День зубной феи (в августе), День «Отведите свою кошку к ветеринару» и День нарцисса. В Украине в этот день чтят память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также отмечают 80 лет со дня вступления Украины в ООН как одного из государств-основателей.
Православная церковь сегодня чтит святых мучеников Агатоника, Северияна и других, а также праздник Грузинской иконы Божьей Матери.
Ключевые исторические события 22 августа:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.