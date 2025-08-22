Практика судів
  1. Суспільство

22 серпня – яке сьогодні свято та головні події

09:24, 22 серпня 2025
22 серпня відзначають Міжнародний день пам’яті жертв насильства на основі релігії чи переконань.
22 серпня – яке сьогодні свято та головні події
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

22 серпня у світі та Україні відзначають низку пам’ятних дат і подій. Серед міжнародних свят: Міжнародний день пам’яті жертв насильства на основі релігії чи переконань, Міжнародний день фольклору, Всесвітній день рослинного молока, День зубної феї (у серпні), День «Відведіть свою кішку до ветеринара» та День нарциса. В Україні цього дня вшановують пам’ять працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, а також відзначають 80 років від дня вступу України до ООН як однієї з держав-засновниць.

Православна церква сьогодні вшановує святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших, а також свято Грузинської ікони Божої Матері.

Ключові історичні події 22 серпня:

  • 1795: Французька республіка прийняла Конституцію III року, скасувавши загальне виборче право.
  • 1864: Підписано першу Женевську конвенцію, створено товариство Червоного Хреста.
  • 1868: Астроном Христіан Петерс відкрив астероїд 102 Міріам.
  • 1910: Укладено договір про приєднання Кореї до Японії.
  • 1918: Османська імперія та Українська Держава обмінялися грамотами про мир.
  • 1919: Директорія УНР ухвалила рішення про переговори з армією Денікіна щодо демаркаційної лінії.
  • 1992: Президент УНР в екзилі Микола Плав’юк передав президентові України Леоніду Кравчуку грамоту, що підтверджує правонаступництво незалежної України від Української Народної Республіки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд висловився стосовно належного відповідача у земельних спорах з Київрадою

Верховний Суд: розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності здійснюється за резолюцією міського голови, а не рішенням Київської міської ради.

Максим Пампура пояснив, чому ДСА береже фінансовий ресурс, хоча має кошти на підвищення зарплат в апаратах судів

Вища рада правосуддя намагалася розібратися, чому ДСА не використовує наявний фінансовий ресурс і не підвищує зарплату працівникам судів.

Кабмін пропонує відновити перевірки приватних виконавців Мін’юстом

Кабмін вніс законопроект про відновлення контролю Міністерства юстиції за діяльністю приватних виконавців шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва