22 серпня – яке сьогодні свято та головні події

22 серпня відзначають Міжнародний день пам’яті жертв насильства на основі релігії чи переконань.

22 серпня у світі та Україні відзначають низку пам’ятних дат і подій. Серед міжнародних свят: Міжнародний день пам’яті жертв насильства на основі релігії чи переконань, Міжнародний день фольклору, Всесвітній день рослинного молока, День зубної феї (у серпні), День «Відведіть свою кішку до ветеринара» та День нарциса. В Україні цього дня вшановують пам’ять працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, а також відзначають 80 років від дня вступу України до ООН як однієї з держав-засновниць.

Православна церква сьогодні вшановує святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших, а також свято Грузинської ікони Божої Матері.

Ключові історичні події 22 серпня:

1795: Французька республіка прийняла Конституцію III року, скасувавши загальне виборче право.

1864: Підписано першу Женевську конвенцію, створено товариство Червоного Хреста.

1868: Астроном Христіан Петерс відкрив астероїд 102 Міріам.

1910: Укладено договір про приєднання Кореї до Японії.

1918: Османська імперія та Українська Держава обмінялися грамотами про мир.

1919: Директорія УНР ухвалила рішення про переговори з армією Денікіна щодо демаркаційної лінії.

1992: Президент УНР в екзилі Микола Плав’юк передав президентові України Леоніду Кравчуку грамоту, що підтверджує правонаступництво незалежної України від Української Народної Республіки.

