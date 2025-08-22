Практика судов
Я предложил Президенту реформировать Офис Президента – Андрей Ермак

09:46, 22 августа 2025
Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что предложил Владимиру Зеленскому реформировать Офис Президента.
Я предложил Президенту реформировать Офис Президента – Андрей Ермак
Фото: ОП
Глава Офиса Президента Андрей Ермак анонсировал реформу ОП.

«Мы внедряем нечто важное.

Речь идет о людях, которые прошли фронт. Они знают, что такое дисциплина, ответственность и братство.

А главное - НЕБАЙДУЖЕСТВО.

Не все из них - кадровые военные, многие добровольцы ушли из гражданской жизни.

Некоторые работали в успешных компаниях.

И государство должно быть им благодарно.

Сегодня я предложил Президенту Украины реформировать ОП.

Идея в том, чтобы существенную часть сотрудников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий.

Речь идет о сотрудниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения.

Владимир Зеленский поддержал эту идею.

Это справедливо. Потому что именно эти люди - мерило чести, морали и преданности Украине.

Я хорошо знаю, как меняется темп, когда рядом люди, прошедшие войну.

Они не ищут оправданий, они ищут решения, как достичь результата.

Пример рядом. Мой заместитель, полковник Павел Палиса, ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой «Холодный Яр».

На войне он отвечал за жизнь своих подчиненных и успешность боевых операций. Теперь, в Офисе он демонстрирует ту же скорость, честность и принципиальность - для него это означает оставаться верным себе и стране.

Именно такая культура должна распространяться на всю государственную службу в будущем.

И это пример не только для государства.

Бизнес, ИТ, культура - тоже должны брать ветеранов в команды. Это делает систему сильнее и справедливее.

С уважением и благодарностью», - написал Андрей Ермак.

Владимир Зеленский офис президента Андрей Ермак

