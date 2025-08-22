Я запропонував Президенту реформувати Офіс Президента – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що запропонував Володимиру Зеленському реформувати Офіс Президента.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак анонсував реформу ОП.

«Ми впроваджуємо дещо важливе.

Мова про людей, які пройшли фронт. Вони знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство.

А головне - НЕБАЙДУЖІСТЬ.

Не всі з них – кадрові військові, чимало добровольців пішли з цивілки.

Дехто працював в успішних компаніях.

І держава має бути їм вдячною.

Сьогодні я запропонував Президенту України реформувати ОП.

Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій.

Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку.

Володимир Зеленський підтримав цю ідею.

Це справедливо. Бо саме ці люди - мірило честі, моралі й відданості Україні.

Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди які пройшли війну.

Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату.

Приклад поруч. Мій заступник, полковник Павло Паліса, раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою «Холодний Яр».

На війні він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій. Тепер, у Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість - для нього це означає залишатися вірним собі й країні.

Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому.

І це приклад не тільки для держави.

Бізнес, ІТ, культура - теж мають брати ветеранів у команди. Це робить систему сильнішою й справедлівішою.

З повагою та вдячністю» - написав Андрій Єрмак.

