Кабмин принял решение о создании Национального бюро по расследованию аварийных событий на транспорте

Правительство решило, что в Украине целесообразно создать Национальное бюро по расследованию аварийных событий на транспорте. Соответствующий законопроект 13674 зарегистрирован в Верховной Раде.

Как указывает в пояснительной записке вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, цель создания Бюро — «повышение уровня безопасности на транспорте путем обеспечения высокого уровня эффективности, качества и оперативности расследований аварийных событий на транспорте, единственная цель которых — предотвращение возникновения аварийных событий на транспорте в будущем без возложения вины или ответственности».

На сегодняшний день в Украине отсутствует специальный закон, который определяет правовые основы организации и деятельности постоянно действующего независимого уполномоченного органа по вопросам расследования аварийных событий на транспорте, требования к лицам, которые осуществляют расследование аварийных событий, а также правовые основы расследования аварийных событий на транспорте.

«Такая ситуация негативно влияет на уровень обеспечения безопасности на транспорте, существенно снижает международные рейтинги Украины в сфере расследования, усложняет участие Украины в расследовании таких резонансных событий, как катастрофы рейсов МН17 возле Донецка, PS752 возле Тегерана и т. д.», — указывают чиновники.

Следовательно, предлагается внести изменения и убрать соответствующие полномочия у других органов, сконцентрировав все, что касается расследования аварийных событий на разных видах транспорта, в одном органе.

Как отмечает правительство, реализация закона не потребует дополнительных расходов из государственного или местного бюджетов.

Средства, необходимые для функционирования новообразованного Национального бюро по расследованию аварийных событий на транспорте и должностные оклады его сотрудников, будут выделены за счет ликвидации экспертного учреждения по расследованию авиационных происшествий, сокращения предельной численности Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) и перенаправления высвободившихся средств на финансирование новообразованного Национального бюро по расследованию аварийных событий на транспорте.

Автор: Наталя Мамченко

