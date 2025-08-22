Практика судів
Кабмін вирішив створити Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті

10:27, 22 серпня 2025
Кошти, необхідні на функціонування новоутвореного Національного бюро, будуть виділені за рахунок ліквідації експертної установи з розслідування авіаційних подій і зменшення граничної численності Укртрансбезпеки.
Кабмін вирішив створити Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті
Уряд вирішив, що в Україні доцільно створити Національне бюро розслідувань аварійних подій на транспорті. Відповідний законопроект 13674 зареєстровано у Верховній Раді.

Як вказує у пояснювальній записці віце-прем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, він має на меті «підвищення рівня безпеки на транспорті шляхом забезпечення високого рівня ефективності, якості та оперативності розслідувань аварійних подій на транспорті, єдиною метою яких є запобігання виникненню аварійних подій на транспорті у майбутньому без покладання вини або відповідальності».

На сьогоднішній день в Україні відсутній спеціальний закон, який визначає правові засади організації та діяльності постійно діючого незалежного уповноваженого органу з питань розслідування аварійних подій на транспорті, вимоги до осіб, які здійснюють розслідування аварійних подій та також правові основи розслідування аварійних подій на транспорті.

«Така ситуація негативно впливає на рівень забезпечення безпеки на транспорті, суттєво знижує міжнародні рейтинги України у сфері розслідування, ускладнює участь України у розслідуванні таких резонансних подій, як катастрофи рейсів МН17 поблизу Донецька, PS752 поблизу Тегерана тощо», вказують урядовці.

Отже, пропонується внести зміни і прибрати відповідні повноваження в інших органів, сконцентрувавши усе, що стосується розслідування аварійних подій на різних видах транспорту, в одному органі.

Як зазначає уряд, реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат з державного чи місцевого бюджетів.

Кошти, необхідні на функціонування новоутвореного Національного бюро з розслідувань аварійних подій на транспорті та посадові оклади його працівників будуть виділені за рахунок ліквідації експертної установи з розслідування авіаційних подій, зменшення граничної численності Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки), і перенаправлення коштів що вивільнилися, на фінансування новоутвореного Національного бюро  розслідувань аварійних подій на транспорті.

Автор: Наталя Мамченко

