Верховный Суд высказался относительно надлежащего ответчика в земельных спорах с Киевсоветом

Верховный Суд: разработка технической документации по землеустройству относительно раздела (объединения) земельных участков коммунальной собственности осуществляется по резолюции городского головы, а не решением Киевского городского совета.

Объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) обратилось в суд с иском к Киевскому городскому совету о признании противоправной бездеятельности и обязательстве совершить определенные действия. Исковые требования обосновывались нерассмотрением городским советом в месячный срок заявления ОСМД о предоставлении разрешения на разработку технической документации по землеустройству относительно раздела земельного участка коммунальной собственности.

Киевский городской совет не признал иск, ссылаясь на то, что Департамент земельных ресурсов письмом уведомил ОСМД о необходимости предоставления дополнительных документов в соответствии со статьей 56 Закона Украины «О землеустройстве».

Киевский окружной административный суд решением от 25 сентября 2023 года частично удовлетворил иск, признав противоправной бездеятельность Киевского городского совета и обязав его рассмотреть заявление ОСМД на пленарном заседании сессии. Шестой апелляционный административный суд постановлением от 12 ноября 2024 года оставил это судебное решение без изменений.

Суды предыдущих инстанций мотивировали свои решения тем, что Киевский городской совет должен был рассмотреть заявление в месячный срок на пленарном заседании, как того требует статья 118 Земельного кодекса Украины.

Верховный Суд постановлением от 23 апреля 2025 года удовлетворил частично кассационную жалобу Киевского городского совета, отменил решение Киевского окружного административного суда от 25 сентября 2023 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 12 ноября 2024 года, а дело направил в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

Суд кассационной инстанции указал на то, что суды предыдущих инстанций ошибочно применили статью 118 Земельного кодекса Украины, которая регулирует порядок предоставления разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка в собственность, а раздел земельного участка коммунальной собственности осуществляется по технической документации по землеустройству (часть шестая статьи 79-1 ЗК Украины и статьи 56 Закона Украины «О землеустройстве»), процедура разработки которой в городе Киеве определена специальным Порядком приобретения прав на землю из земель коммунальной собственности в городе Киеве, утвержденным Киевским городским советом (решение от 20 апреля 2017 года № 241/2463).

Согласно указанному Порядку, заявление на разработку технической документации по разделу земельных участков коммунальной собственности в городе Киеве не предусматривает рассмотрения на пленарном заседании Киевского городского совета. Вместо этого, заявление обрабатывается через приемную Киевсовета по земельным вопросам и решается путем принятия Киевским городским головой или его заместителем резолюции (поручения), после чего техническая документация разрабатывается на основании такой резолюции.

Суды предыдущих инстанций не имели оснований обязывать Киевский городской совет рассматривать заявление истца, поскольку это выходит за пределы полномочий ответчика, который в соответствии с Порядком приобретения прав на землю из земель коммунальной собственности в городе Киеве не решает на пленарном заседании сессии подобные вопросы.

ОСМД фактически оспаривало действия Департамента земельных ресурсов, который письмом вернул заявление, однако суд первой инстанции в соответствии со статьей 48 КАС Украины не рассмотрел вопрос о привлечении Департамента в качестве соответчика, что могло повлиять на полноту исследования обстоятельств дела и правильность определения субъекта властных полномочий, ответственного за бездеятельность. При этом, в указанном деле осталось невыясненным: соответствовали ли поданные ОСМД документы установленному перечню, предусмотренному пунктом 2.2 Порядка приобретения прав на землю из земель коммунальной собственности в городе Киеве; имели ли требования Департамента о предоставлении дополнительных материалов правовое основание и не выходили ли за пределы полномочий.

Подытоживая правовые выводы Верховного Суда:

процедура предоставления разрешения на разработку технической документации по землеустройству относительно раздела (объединения) земельных участков коммунальной собственности в городе Киеве регулируется Порядком приобретения прав на землю из земель коммунальной собственности в городе Киеве, который не предусматривает рассмотрения на пленарном заседании Киевского городского совета, поскольку такой вопрос решается путем принятия Киевским городским головой или его заместителем резолюции (поручения); рассматривая дела о бездеятельности органов местного самоуправления в сфере земельных отношений, суды должны определять надлежащего ответчика (соответчика) и полномочия соответствующих должностных лиц, которые уполномочены принимать решения или совершать действия по запросу заявителя.

Постановление Верховного Суда от 23 апреля 2025 года по делу № 640/39548/21 (административное производство № К/990/49383/24).

Автор: Наталя Мамченко

