Мясо, молоко и хлеб снова дорожают – свежие данные Госстата

В Украине замедляется продовольственная инфляция, но цены останутся высокими – Госстат.

Фото: kyivvlada.com.ua

Продовольственная инфляция в Украине постепенно снижается, хотя высокие цены на продукты будут сохраняться еще некоторое время, сообщили в Государственной службе статистики.

По данным Госстата, в июле 2025 года оптовые цены производителей промышленной продукции выросли на 4,7% по сравнению с июлем 2024 года. В секторе производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий рост составил 18,9%, в частности 17,7% на внутреннем рынке и 22,9% на экспорт.

Больше всего подорожали мясо и мясные продукты – на 25,1% (25,4% в Украине). Молочные продукты выросли в цене на 18,4% (19,0% на внутреннем рынке), хлебобулочные и мучные изделия – на 16,1% (15,7% в Украине). Цены на напитки повысились на 9,8%, тогда как цены на сахар снизились на 6,9% как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Госстат отмечает, что рост оптовых цен отражается на розничных с задержкой в несколько месяцев.

