М’ясо, молоко та хліб знову дорожчають – свіжі дані Держстату

09:42, 22 серпня 2025
В Україні сповільнюється продовольча інфляція, але ціни залишаться високими – Держстат.
Фото: kyivvlada.com.ua
Продовольча інфляція в Україні поступово знижується, хоча високі ціни на продукти зберігатимуться ще певний час, повідомили в Державній службі статистики.

За даними Держстату, у липні 2025 року оптові ціни виробників промислової продукції зросли на 4,7% порівняно з липнем 2024 року. У секторі виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зростання склало 18,9%, зокрема 17,7% на внутрішньому ринку та 22,9% на експорт.

Найбільше подорожчали м’ясо та м’ясні продукти – на 25,1% (25,4% в Україні). Молочні продукти зросли в ціні на 18,4% (19,0% на внутрішньому ринку), хлібобулочні та борошняні вироби – на 16,1% (15,7% в Україні). Ціни на напої підвищилися на 9,8%, тоді як ціни на цукор знизилися на 6,9% як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Держстат зазначає, що зростання оптових цін відображається на роздрібних із затримкою в кілька місяців.

