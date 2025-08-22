«Нажмите там, где болит больше всего» – обложка нового выпуска New York Post относительно санкций против РФ

New York Post призвала Трампа усилить экономическое давление на Россию для завершения войны в Украине.

Газета New York Post в редакционной статье призвала президента США Дональда Трампа активизировать экономическое давление на Россию, чтобы заставить Путина к переговорам о прекращении войны в Украине.

Редакционный номер с обложкой под заголовком «Нажмите там, где болит больше всего» отмечает, что Трамп стремится быстро достичь мирного соглашения. Для этого он организовал саммит с Путиным на Аляске и встречу с европейскими лидерами в Белом доме. Однако Россия затягивает процесс, отказываясь от переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским без выполнения «невозможных условий», а глава МИД РФ Сергей Лавров назвал западные гарантии защиты Украины «дорогой в никуда».

Газета напомнила, что после саммита на Аляске Россия убила 14 украинских гражданских за выходные, а после встречи Трампа с Зеленским осуществила массированный обстрел, выпустив 270 дронов и 10 ракет – больше всего за август. Обстрелы только усилились.

NYP цитирует заявление Трампа на Fox News о желании остановить войну, чтобы «спасти 7000 человек каждую неделю»: «Если я могу спасти 7000 человек от гибели каждую неделю, я думаю, это достаточно... я хочу попытаться попасть в рай, если это возможно. Я слышу, что у меня дела не очень. Говорят, я совсем внизу тотемного столба. Но если попаду в рай, это [завершение войны] будет одной из причин», — сказал президент США в интервью на Fox News.

New York Post предлагает США ввести вторичные санкции против теневых рынков, которые финансируют российскую военную машину, повысить тарифы и ограничить торговлю нефтью и минералами. Издание напоминает, что угроза санкций 8 августа заставила Путина согласиться на саммит, но дальнейшие действия России свидетельствуют о ее нежелании идти на компромиссы. «Сила говорит сама за себя», — подытожила газета, призывая Трампа действовать решительно.

