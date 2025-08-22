«Натисніть там, де болить найбільше» – обкладинка нового випуску New York Post щодо санкцій проти РФ

New York Post закликала Трампа посилити економічний тиск на Росію для завершення війни в Україні.

Газета New York Post у редакційній статті закликала президента США Дональда Трампа активізувати економічний тиск на Росію, щоб змусити Путіна до переговорів щодо припинення війни в Україні.

Редакційний номер з обкладинкою під заголовком «Натисніть там, де болить найбільше» зазначає, що Трамп прагне швидко досягти мирної угоди. Для цього він організував саміт із Путіним на Алясці та зустріч із європейськими лідерами у Білому домі. Проте Росія затягує процес, відмовляючись від переговорів із президентом України Володимиром Зеленським без виконання «неможливих умов», а глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав західні гарантії захисту України «дорогою в нікуди».

Газета нагадала, що після саміту на Алясці Росія вбила 14 українських цивільних за вихідні, а після зустрічі Трампа із Зеленським здійснила масований обстріл, випустивши 270 дронів і 10 ракет – найбільше за серпень. Обстріли лише посилилися.

NYP цитує заяву Трампа на Fox News про бажання зупинити війну, щоб «врятувати 7000 людей щотижня»: «Якщо я можу врятувати 7000 людей від загибелі щотижня, я думаю, це досить… я хочу спробувати потрапити в рай, якщо це можливо. Я чую, що в мене справи не дуже. Кажуть, я зовсім унизу тотемного стовпа. Але якщо потраплю в рай, це [завершення війни] буде однією з причин», — сказав президент США в інтерв'ю на Fox News.

New York Post пропонує США запровадити вторинні санкції проти тіньових ринків, які фінансують російську воєнну машину, підвищити тарифи та обмежити торгівлю нафтою й мінералами. Видання нагадує, що загроза санкцій 8 серпня змусила Путіна погодитися на саміт, але подальші дії Росії свідчать про її небажання йти на компроміси. «Сила говорить сама за себе», – підсумувала газета, закликаючи Трампа діяти рішуче.

