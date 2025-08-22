Практика судів
«Натисніть там, де болить найбільше» – обкладинка нового випуску New York Post щодо санкцій проти РФ

08:12, 22 серпня 2025
New York Post закликала Трампа посилити економічний тиск на Росію для завершення війни в Україні.
Газета New York Post у редакційній статті закликала президента США Дональда Трампа активізувати економічний тиск на Росію, щоб змусити Путіна до переговорів щодо припинення війни в Україні.

Редакційний номер з обкладинкою під заголовком «Натисніть там, де болить найбільше» зазначає, що Трамп прагне швидко досягти мирної угоди. Для цього він організував саміт із Путіним на Алясці та зустріч із європейськими лідерами у Білому домі. Проте Росія затягує процес, відмовляючись від переговорів із президентом України Володимиром Зеленським без виконання «неможливих умов», а глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав західні гарантії захисту України «дорогою в нікуди».

Газета нагадала, що після саміту на Алясці Росія вбила 14 українських цивільних за вихідні, а після зустрічі Трампа із Зеленським здійснила масований обстріл, випустивши 270 дронів і 10 ракет – найбільше за серпень. Обстріли лише посилилися.

NYP цитує заяву Трампа на Fox News про бажання зупинити війну, щоб «врятувати 7000 людей щотижня»: «Якщо я можу врятувати 7000 людей від загибелі щотижня, я думаю, це досить… я хочу спробувати потрапити в рай, якщо це можливо. Я чую, що в мене справи не дуже. Кажуть, я зовсім унизу тотемного стовпа. Але якщо потраплю в рай, це [завершення війни] буде однією з причин», — сказав президент США в інтерв'ю на Fox News.

New York Post пропонує США запровадити вторинні санкції проти тіньових ринків, які фінансують російську воєнну машину, підвищити тарифи та обмежити торгівлю нафтою й мінералами. Видання нагадує, що загроза санкцій 8 серпня змусила Путіна погодитися на саміт, але подальші дії Росії свідчать про її небажання йти на компроміси. «Сила говорить сама за себе», – підсумувала газета, закликаючи Трампа діяти рішуче.

США росія санкції путін Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Публікації
Верховний Суд висловився стосовно належного відповідача у земельних спорах з Київрадою

Верховний Суд: розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок комунальної власності здійснюється за резолюцією міського голови, а не рішенням Київської міської ради.

Максим Пампура пояснив, чому ДСА береже фінансовий ресурс, хоча має кошти на підвищення зарплат в апаратах судів

Вища рада правосуддя намагалася розібратися, чому ДСА не використовує наявний фінансовий ресурс і не підвищує зарплату працівникам судів.

Кабмін пропонує відновити перевірки приватних виконавців Мін’юстом

Кабмін вніс законопроект про відновлення контролю Міністерства юстиції за діяльністю приватних виконавців шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Депутати прийняли постанову про недопущення закриття малокомплектних шкіл, але все впирається у залежність від умов міжнародних партнерів

Припинення належного фінансування малокомплектних шкіл в Україні зумовлене умовами, який висуває програма Світового банку, і у разі продовження фінансування з 1 вересня 2025 року за кошти освітньої субвенції шкіл з кількістю менше 45 учнів, Україна зобов’язана буде повернути Світовому банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура розповів, на якій стадії знаходиться питання підвищення зарплат працівникам апаратів судів та помічникам суддів

Кабмін поки не розглянув ані проект постанови стосовно підвищення оплати праці працівників апаратів судів, ані щодо помічників суддів

