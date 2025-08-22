«Самый приятный судья в мире» Фрэнк Каприо ушел из жизни

На 88-м году жизни скончался судья Фрэнк Каприо, известный как «самый милый судья в мире» за сочувствие и учет личных обстоятельств людей.

Фото: Associated Press

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У США на 88-му році життя помер Френк Капріо, якого називали «наймилішим суддею у світі» через його людяний підхід до судових рішень. Причиною смерті став рак підшлункової залози, повідомляє BBC.

У 2023 році Капріо діагностували рак, але він заявляв про готовність боротися з хворобою. У недавньому дописі в соцмережах суддя повідомив про ускладнення в лікуванні та попросив підтримки. У нього залишилися дружина Джойс, з якою він прожив майже 60 років, п’ятеро дітей, семеро онуків і двоє правнуків.

Протягом 40-річної кар’єри в суді міста Провіденс (штат Род-Айленд) Капріо здобув популярність завдяки співчуттю та врахуванню особистих обставин людей. Він розповідав в одному з інтерв’ю, як на початку кар’єри батько дорікнув йому за суворий вирок матері чотирьох дітей через несплачені штрафи за паркування, що змінило його підхід до судочинства.

Після завершення суддівської кар’єри відео з процесів Капріо показували в телешоу Caught in Providence, які зібрали мільярди переглядів у соцмережах. Особливо популярними стали епізоди, де він запрошував дітей брати участь у винесенні вироків. У Instagram суддя мав понад 3 млн підписників, а його відео набирали мільйони переглядів у TikTok і YouTube.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.