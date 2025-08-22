Практика судов
  1. В мире

«Самый приятный судья в мире» Фрэнк Каприо ушел из жизни

08:30, 22 августа 2025
На 88-м году жизни скончался судья Фрэнк Каприо, известный как «самый милый судья в мире» за сочувствие и учет личных обстоятельств людей.
«Самый приятный судья в мире» Фрэнк Каприо ушел из жизни
Фото: Associated Press
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У США на 88-му році життя помер Френк Капріо, якого називали «наймилішим суддею у світі» через його людяний підхід до судових рішень. Причиною смерті став рак підшлункової залози, повідомляє BBC.

У 2023 році Капріо діагностували рак, але він заявляв про готовність боротися з хворобою. У недавньому дописі в соцмережах суддя повідомив про ускладнення в лікуванні та попросив підтримки. У нього залишилися дружина Джойс, з якою він прожив майже 60 років, п’ятеро дітей, семеро онуків і двоє правнуків.

Протягом 40-річної кар’єри в суді міста Провіденс (штат Род-Айленд) Капріо здобув популярність завдяки співчуттю та врахуванню особистих обставин людей. Він розповідав в одному з інтерв’ю, як на початку кар’єри батько дорікнув йому за суворий вирок матері чотирьох дітей через несплачені штрафи за паркування, що змінило його підхід до судочинства.

Після завершення суддівської кар’єри відео з процесів Капріо показували в телешоу Caught in Providence, які зібрали мільярди переглядів у соцмережах. Особливо популярними стали епізоди, де він запрошував дітей брати участь у винесенні вироків. У Instagram суддя мав понад 3 млн підписників, а його відео набирали мільйони переглядів у TikTok і YouTube.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался относительно надлежащего ответчика в земельных спорах с Киевсоветом

Верховный Суд: разработка технической документации по землеустройству относительно раздела (объединения) земельных участков коммунальной собственности осуществляется по резолюции городского головы, а не решением Киевского городского совета.

Максим Пампура объяснил, почему ГСА бережет финансовый ресурс, хотя имеет средства на повышение зарплат в аппаратах судов

Высший совет правосудия пытался разобраться, почему ГСА не использует имеющийся финансовый ресурс и не повышает зарплату работникам судов.

Кабмин предлагает возобновить проверки частных исполнителей Минюстом

Кабмин внес законопроект о возобновлении контроля Министерства юстиции за деятельностью частных исполнителей путем проведения плановых и внеплановых проверок.

Депутаты приняли постановление о недопущении закрытия малокомплектных школ, но все упирается в зависимость от условий международных партнеров

Прекращение надлежащего финансирования малокомплектных школ в Украине обусловлено условиями, выдвигаемыми программой Всемирного банка, и в случае продолжения финансирования с 1 сентября 2025 года за счет средств образовательной субвенции школ с количеством менее 45 учеников, Украина будет обязана вернуть Всемирному банку 2,2 млрд грн.

Максим Пампура рассказал, на какой стадии находится вопрос повышения зарплат работникам аппаратов судов и помощникам судей

Кабмин пока не рассмотрел ни проект постановления о повышении оплаты труда работников аппаратов судов, ни по помощникам судей.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва